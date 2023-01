Sabato 14 Gennaio 2023, 06:10

In arrivo anche Barillà. Mentre è corsa contro il tempo per tesserare entro oggi il nuovo centrocampista franco-senegalese Aly Ndom, per far sì che il giocatore possa essere disponibile in occasione della partita di domani allo stadio Enrico Rocchi contro il Messina. Antonino Barillà intanto ieri era a Viterbo ed oggi potrebbe essere tesserato nel caso trovasse l’accordo con il sodalizio gialloblù.

Il centrocampista classe 1988, attualmente svincolato, ha alle spalle una lunga carriera che lo ha visto anche militare in Serie A con le maglie di Reggina, Sampdoria e Parma. In queste ultime stagioni ha inoltre giocato in Serie B con Monza e Alessandria. Per la verità, un contatto con la Viterbese c’era stato anche a dicembre, ma poi la trattativa non era più andata avanti.

Nei giorni scorsi Antonino Barillà si è allenato con l’Imolese, ma proprio ieri ha abbandonato la Romagna per raggiungere la Tuscia. Intanto ieri Ali Ndom ha effettuato il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra, il centrocampista è sembrato già in forma e quindi nel caso si riuscisse a tesserarlo potrà essere tra i giocatori disponibili per la gara di domani contro il Messina.

Proprio in vista della partita contro i siciliani continua a svuotarsi l’infermeria, visto che non saranno a disposizione solamente il centrocampista Gianmarco Nesta ed il difensore Juan Monteagudo, che potranno recuperare per la partita di domenica 22 gennaio sul terreno di gioco del Pescara. Domani non sarà disponibile, con ogni probabilità, nemmeno il giovane centrocampista Simone Andreis, ancora alle prese con un attacco influenzale. Inoltre mancheranno i due squalificati Mbaye e Semenzato. Considerando l’assenza di Mbaye e quella del giovane Andreis, che era assente per squalifica anche sabato scorso contro la Fidelis Andria, ci sono sempre più probabilità che a costituire la coppia inedita dei due centrocampisti centrali siano Megelaitis e Rabiu.

La Viterbese troverà domani un Messina molto agguerrito, che rinfrancato dalla vittoria di domenica scorsa in coincidenza con l’arrivo del nuovo tecnico Ezio Raciti cercherà i tre punti anche allo stadio Rocchi per abbandonare l’ultimo posto e raggiungere in classifica proprio la Viterbese. Tra i giocatori più attesi c’è sicuramente il portiere Ermanno Fumagalli, che proprio la società di via della Palazzina ha ceduto alla squadra dello Stretto la settimana scorsa. Intervenendo ad una trasmissione locale, Fumagalli ha affermato che se il Messina farà punti a Viterbo, offrirà una pizza a tutta la squadra.