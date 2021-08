Martedì 24 Agosto 2021, 06:45

Due giocatori in lista di partenza, Francesco Salandria infortunato, Fabio Foglia da valutare e almeno un altro difensore centrale da prendere. Gli ultimi giorni di calciomercato si annunciano piuttosto intensi per la Viterbese. Il tutto mentre la compagine allenata da Alessandro Dal Canto affronterà la Turris, nel secondo turno di Coppa Italia, mercoledì 15 settembre allo stadio Enrico Rocchi. I campani hanno infatti eliminato il Latina nella partita valida per il primo turno disputata domenica sera.

Con il tesseramento dell'olandese Junior Van Der Velden, venerdì sera proprio alla vigilia della partita con il Gubbio, la Viterbese ha aggiunto un altro tassello in difesa. Le partenze, ormai quasi sicure, di Vincenzo Camilleri ed Emmanuel Mbende, dopo che lo stesso tecnico ha confermato che i due giocatori sono sul mercato, però evidenziano che la coperta nella retroguardia è ancora corta e che quindi la Viterbese dovrà di nuovo intervenire sul mercato per cercare un altro difensore centrale.

A disposizione di Dal Canto ci sono infatti adesso l'esperto Dario D'Ambrosio, il giovane Filippo Marenco e l'olandese Van der Velden. Sicuramente troppo poco per una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie C. Coperta corta anche a centrocampo, anche perché Alberico, schierato sabato sera contro il Gubbio come mezzala, sembra avere qualità più offensive. A parte alcuni giovani, sicuramente di buona prospettiva, la Viterbese ha Calcagni, Megelaitis e Adopo come elementi che possono già vantare una significativa esperienza in Serie C. Ovviamente oltre a Salandria, che però è attualmente infortunato. L'allenatore Dal Canto infatti ha già fatto presente di vedere Andrea Errico come una punta e non come un centrocampista. Lo stesso ex Frosinone sabato sera nella gara di Coppia con Gubbio è stato Infatti schierato nel triidente offensivo.

La Viterbese sta valutando Il centrocampista Fabio Foglia, che Dal Canto ha già allenato tre stagioni fa ad Arezzo. Il centrocampista viene però da un grave infortunio, arrivato lo scorso fine marzo quando militava nel Lecco. Questi ultimi giorni di calciomercato si presentano molto difficili, anche perché diverse squadre che sono state eliminate nello scorso weekend nel primo turno di Coppa Italia cercheranno di correre ai ripari per rafforzare il proprio organico in vista dell'esordio in campionato. Per completare la propria rosa, la Viterbese dovrà prendere poi elementi già pronti per essere schierati con una condizione fisica già ottimale. Intanto la squadra comincerà da oggi a preparare la prima partita di campionato prevista sabato prossimo alle 20,30 sul terreno di gioco della Fermana