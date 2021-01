Viterbese-Ternana allo stadio Rocchi: il successo dei rossoverdi La diretta (0-1)

LE FORMAZIONI

VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Markic, Mbende, Urso; Besea, Salandria, Bensaja; Murilo, Tounkara, Simonelli. A disp. Maraolo, Ricci, Bianchi, De Santis, Menghi E, Sibilia, Rossi, Menghi M, Cappelluzzo, Ammari. All. Taurino

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Kontek, Damian, Salzano; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. A disp. Vitali, Ferrante, Torromino, Suagher, Russo, Paghera, Raicevic, Peralta, Laverone, Bergamelli. All. Lucarelli.

Arbitro: Marco D'Ascanio di Ancona.

LA DIRETTA

94' finita: Viterbese 0 Ternana 1

92' forcing finale dei gialloblù, la Ternana si chiude

90' sono 4 i minuti di recupero

89' punizioni in serie per la Viterbese che però non riesce ad impensierire Iannarilli

88' sostituzione Viterbese: fuori Bensaja e dentro Sibilia

87' i rossoverdi danno l'mpressione di poter controllare, la Viterbese tenta di operare la massima pressione

85' ammonisto Paghera (Ternana), settimo giallo del match

83' ultimo cambio per la Ternana: fuori Vantaggiato per fare posto a Raicevic

80’ cambio Viterbese: fuori Salandria e dentro De Falco

79' squadre che cominciano a essere stanche per il campo molto pesante

77' la Viterbese sta producendo il massimo sforzo... calci d’angolo in serie per i gialloblù

75’ occasione gialloblù: Markic è murato da Boben

71' sostituzione Viterbese in attacco, dentro Rossi per Tounkara

69' cambio Ternana: escono Peralta e Palumbo per rispettivamente Russo e Paghera

66' la Viterbese aumenta la pressione, buona palla dentro di Urso ma blocca sicuro Iannarilli

63’ ammonito Murilo per la Viterbese. E' il sesto giallo della partita

62' cambio Ternana: fuori Damian dentro Proietti, è il secondo cambio per gli umbri

57’ occasione Viterbese: destro secco di Bensaja che finisce però alto

52' la Ternana controlla la partita, Viterbese ancora poco decisa in avanti. Dovrebbe rischiare qualcosa in più

49’ occasione Ternana con Defendi, libera la difesa gialloblù

46' primo cambio anche per la Ternana: fuori Saugher per Boben

46' iniziato il secondo tempo, primo cambio Viterbese: fuori Bezziccheri dentro Simonelli

Intervallo dopo un minuto di recupero, a fine primo tempo 0-1. Ternana in vantaggio, meritato. La Viterbese deve provare ad alzare il baricentro e a non lasciare Tounkara troppo isolato

42' la Viterbese accusa il colpo... e la Ternana cerca il 2-0

40' TERNANA GOL Furlan batte Daga con un destro secco a fil di palo

38' la Ternana preme ma la Viterbese punzecchia in contropiede

36' fondo del campo sempre più pesante, difficile giocare di fino

30' ... e giallo anche per Bensaja (Viterbese). Insomma, partita ruvida ma corretta

29' gara un tantino nervosa, cartellino giallo anche per Suagher (Ternana): già quattro gli ammoniti

26' la Ternana fa la partita, ma la Viterbese regge bene: tiro da fuori di Palumbo, con la palla che termina al lato

19' ammoniti Defendi (Ternana) e Baschirotto (Viterbese)

17' ammonito Tounkara (Viterbese)

Moduli delle due squadre: 3-5-2 per la Viterbese. Stesso schema per la Ternana, con Falletti e Peralta che spaziano sul fronte offensivo

10' Partita equilibrata, la Viterbese prova a dettare il ritmo

«Sbagliare il meno possibile e giocare da squadra». Questa la ricetta del tecnico della Viterbese, Roberto Taurino, in vista della partitissima contro la Ternana. Stadio Rocchi ore 15, i gialloblù affrontano la squadra umbra, ancora imbattuta, che sta dominando il campionato.

La Viterbese, per non scivolare nuovamente nelle sabbie mobili della zona retrocessione, deve ottenere punti anche perché le prossime tre partite saranno ugualmente proibitive.

Campo molto pesante per la pioggia caduta fino a pochi minuti prima del match.

