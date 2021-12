Sabato 11 Dicembre 2021, 06:20

Attenti all'ex di turno. Rifinitura mattutina e poi partenza questo pomeriggio per la Viterbese, che domani pomeriggio a Pontedera affronterà la matricola Montevarchi. Il pericolo numero uno per la difesa gialloblù sarà l'ex Sulayman Jallow. L'attuale punta centrale del Montevarchi, classe 1996, giunse infatti alla Viterbese nel 2017 in occasione della sessione del mercato di riparazione invernale in prestito dall'Ascoli. Arrivato molto giovane in gialloblù mise insieme 14 presenze e 1 rete suscitando però un'ottima impressione. L'augurio è che, durante la settimana, il tecnico Francesco Punzi abbia lavorato a dovere anche sui meccanismi difensivi che nell'ultimo periodo hanno lasciato piuttosto a desiderare, in modo che la retroguardia possa evitare errori come accaduto già in occasione delle ultime uscite. Proprio in occasione della partita di domani c'è ottimismo per il rientro dal primo minuto del difensore centrale Riccardo Martinelli, che si era infortunato In occasione della partita di domenica scorsa contro la Virtus Entella. All'inizio di questa settimana il giocatore ha svolto un lavoro differnziato, ma già da qualche giorno si sta allenando in gruppo insieme ai compagni. A questo punto dovrebbe essere schierato al centro della retroguardia insieme al capitano Dario D'Ambrosio, mentre sulle facce agiranno a destra lo sloveno Daniel Pavlev e a sinistra Oliver Urso Anche se domenica scorsa è stato sconfitto sul terreno di gioco del Cesena, in Montevarchi sta attraversando un buon periodo di forma. I toscani aspettano così la partita con la Viterbese per poter agguantare tre punti importanti, e possano permettere loro di allontanarsi ancora di più dalla zona bassa della classifica.