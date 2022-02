Viterbese, beffa tremenda con il Modena: domina ma viene punita da un rigore al 90'. Finisce 0-1

Una grande Viterbese esce sconfitta dalla sfida contro il Modena, decisivo un calcio di rigore concesso nei minuti finali realizzato da Ogunseye. Dopo appena 23 secondi arriva la prima conclusione del match, Volpicelli serve Mungo che controlla e calcia dai 20 metri, Gagno blocca. All’8 Calcagni raccoglie una respinta della difesa ospite e ci prova col destro dal limite, palla a lato di un soffio. Al 10′ ripartenza guidata da Longo che entra in area e calcia col destro, Fumagalli respinge in corner. Al 15′ Megelaitis sfonda sulla destra e mette al centro, Polidori in spaccata non ci arriva. Al 17′ azione di Volpicelli che da posizione defilata entra in area e fa partire il sinistro, Pergreffi sventa la minaccia deviando in angolo. Al 43′ grandissima azione di Urso che fa 50 metri palla al piede e serve Polidori, sinistro di prima intenzione di poco a lato. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Al 63′ contropiede della Viterbese, palla sulla sinistra per Volpicelli che rientra sul mancino e serve Polidori, Gagno si distende e anticipa l’attaccante gialloblù. Al 69′ altra ripartenza guidata da Megelaitis che allarga a destra per Volpicelli, assist per Polidori che dall’interno dell’area calcia di destro, palla troppo centrale. All’80 Viterbese ad un passo dal vantaggio con Volpicelli che dall’interno dell’area calcia di a colpo sicuro, Ponsi salva sulla linea a portiere battuto. All’86’ fallo in area su Azzi e calcio di rigore per il Modena, dal dischetto Ogunseye non sbaglia. Finisce 1-0 per il Modena, mercoledì si torna in campo al Rocchi per il recupero della 22a giornata contro l’Olbia.

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; D’Ambrosio, Ricci, Martinelli; Calcagni, Adopo, Megelaitis, Mungo, Urso (40′ st Semenzato); Polidori (28′ st Bianchimano), Volpicelli.

A disposizione: Bisogno, Polito, Iuliano, D’Uffizi, Aromatario, Pavlev, Ferramisco, Marenco, Alberico, Maffei.

Allenatore: Punzi.

MODENA (4-3-2-1):Gagno; Ciofani (10′ st Oukhadda), Pergreffi, Piacentini, Azzi; Scarsella (28′ st Duca), Gerli, Armellino; Tremolada (28′ st Ponsi), Mosti (10′ st Giovannini); Longo (20′ st Ogunseye).

A disposizione: Narciso, Renzetti, Magnino, Silvestri, Minesso, Di Paola, Baroni.

Allenatore: Tesser.

Arbitro: Sig. Daniele Rutella della sezione di Enna; assistenti Sigg. Giuseppe Trischitta di Messina e Davide Stringini di Avezzano; Quarto Uomo Sig. Valerio Crezzini della sezione di Siena.

Marcatori: 41′ st rig Ogunseye.

Note: spettatori: 868; angoli: 8-2 per il Modena; ammoniti: D’Ambrosio, Piacentini, Punzi (non dal campo), Duca; recuperi: 3’ pt; 4’ st.