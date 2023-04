Venerdì 21 Aprile 2023, 05:30

Un centrocampo da inventare per la Viterbese nella partita di domenica contro la Virtus Francavilla. E soprattutto attenzione agli ex. Per poter ancora ambire ai playout la squadra allenata da Giovanni Lopez deve sperare che si verifichino contemporaneamente tre variabili. Il Latina deve fermare la Fidelis Andria, che precede di tre punti proprio i gialloblù, il Collegio di Garanzia, che deciderà probabilmente la settimana prossima, deve restituire i due punti di penalizzazione. Ma soprattutto la squadra di Lopez deve metterci del suo e battere la squadra pugliese.

Il tecnico dovrà fare a meno di tre centrocampisti quali Domenico Mungo e Simone Andreis infortunati, oltre allo squalificato Megelaitis. A questo punto, la squadra gialloblù potrebbe schierarsi con Mastropietro, Barillà e Rabiu, a meno che l’allenatore non adatti Daniel Semenzato come interno di centrocampo, cosa già successa in altre partite di questa stagione. Per evitare la retrocessione diretta, la Viterbese deve vincere a tutti i costi, ma si troverà di fronte un avversario tutt’altro che agevole.

La Virtus Francavilla scenderà infatti in campo a Viterbo per ottenere i tre punti e poter agguantare i play-off all’ultimo respiro. Anche se va comunque sottolineato che i pugliesi nelle ultime cinque partite hanno totalizzato quattro sconfitte e una vittoria. Tra le file della Virtus Francavilla militano tra l’altro due vecchie conoscenze gialloblù che non si sono lasciate benissimo con la società di via della Palazzina e che cercheranno riscatto proprio nella partita di dopodomani in programma allo stadio Enrico Rocchi.

Si tratta del tecnico Antonio Calabro, che ha chiesto la rescissione del contratto nell’estate del 2020 per andare ad allenare il Catanzaro. E della punta brasiliana Otavio Murilo, protagonista della salvezza nella stagione 2020-21, ma che nella scorsa stagione non ha reso secondo le aspettative per finire poi fuori rosa nell’ultima parte del campionato.