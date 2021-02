Proposta del tecnico Roberto Taurino alla società. "Multare I giocatori che protestano eccessivamente con l'arbitro". Stadio Enrico Rocchi ore 15 la Viterbese affronta, nel turno infrasettimanale, una Turris che arriva da tre sconfitte consecutive. La vittoria è obbligatoria, anche perché la squadra gialloblù ha racimolato appena un punto nelle ultime tre partite e non può più permettersi passi falsi per non perdere contatto con le altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere. Il raggiungimento della salvezza, per il tecnico gialloblu non può comunque prescindere da alcuni atteggiamenti mentali che vanno sicuramente cambiati. Roberto Taurino ha ancora nella testa l' episodio di domenica scorsa ad Avellino che ha occasionato il raddoppio dei campani chiudendo di fatto la partita. "Durante la ripartenza dei nostri avversari- specifica - abbiamo pensato più a protestare che a coprire il campo. In quel caso poi la lettura dell'arbitro era giusta. Per questo proporrò anche la multa per chi protesta eccessivamente con gli arbitri. I giocatori se vogliono fare questo lavoro devono capire che si entra in campo con l’elmetto senza protestare con l’arbitro. Noi dobbiamo pensare a fare risultato. In alcune occasioni che si presentano durante la gara, dovremo poi prendere inoltre in considerazione anche la possibilità di spendere un fallo per fermare l'azione dei nostri avversari. L'Avellino domenica scorsa lo ha fatto contro di noi e noi dovremmo prendere esempio anche da queste squadre che sono tra le migliori del nostro girone". Entrare in campo con l'elmetto, è questa quindi la Viterbese che vuole vedere oggi il suo tecnico. Roberto Taurino non cambierà di molto la squadra che è scesa in campo dal primo minuto domenica scorsa in Irpinia. Il tecnico è soddisfatto dei nuovi arrivi giunti proprio in all'ultima giornata del calciomercato, ma nessuno di loro sarà in campo oggi dal primo minuto. "Anche per rispetto di quei giocatori che lavorano da mesi qui con me. I nuovi sono appena arrivati" ha specificato. Probabilmente andrà in panchina Najib Ammari, il cui transfer internazionale per perfezionare il suo tesseramento è arrivato proprio lunedì scorso. Ammari non ha ancora i novanta minuti delle gambe e potrebbe quindi essere impiegato nel corso della ripresa. La squadra di Torre del Greco, dovrà fare a meno di due terzi della difesa e soprattutto della punta Luca Pandolfi ceduta proprio nell'ultimo giorno del calciomercato al Brescia. Roberto Taurino però non sottovaluta affatto l'avversario. "Dobbiamo stare attenti - specifica- e non pensare alle loro assenze. La Turris ha un grande spirito ed è una squadra che sa soffrire. Proprio a causa delle loro assenze avranno ancora più grinta". VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbende, Markic, Urso; Salandria, Bensaja, Palermo; Murilo, Tounkara, Simonelli. A disp. Maraolo, Bianchi, Adopo, Ricci, E. Menghi, M. Menghi, Besea, Ammari, Rossi, Bezziccheri, Sibilia. All Roberto Taurino TURRIS (3-5-1-1): Abagnale; Rainone, Ventola, Loreto; Da Dalt, Fabiano, Signorelli, Franco, Esempio; Romano; Persano. A disp. Lonoce, Barone, Ventola, Loreto, Lame, Giannone, Longo, Carannante, Alma, D'Ignazio, D'Alessandro. All. Francesco Fabiano ARBITRO: Michele Giordano di Novara

