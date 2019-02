Viterbese, contro la Cavese un pareggio di cuore: Luppi segna e fa 1-1; Pacilli sbaglia un calcio di rigore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rammarico per il calcio di rigore fallito da Pacilli al crepuscolo del primo tempo, ma anche la soddisfazione per aver raggiunto un pareggio importante in casa di un cliente difficile come la Cavese. La Viterbese torna dalla trasferta in Campania con un punto che fa comodo in chiave playoff. Dopo lo svantaggio arrivato al 18' del primo tempo, con un gol dell'attaccante della Cavese Fella abile a chiudere una perfetta azione di contropiede, la Viterbese ha avuto l'occasionissima per il pari al 47' del primo tempo. Il rigore assegnato ai gialloblù però, è stato calciato addosso alla traversa da Pacilli che, dopo l'errore arrivato contro la Ternana in Coppa Italia, ha sbagliato il secondo penalty consecutivo. La compagine allenata dal tecnico Antonio Calabro, che ad inizio ripresa ha effettuato tre cambi simultaneamente, ha tirato fuori gli artigli nella ripresa, trovando il pari all'82' con il graffio di Luppi. Un pareggio che come detto, fa comodo alla Viterbese: i gialloblù rimangono a ridosso dei playoff e mercoledì prossimo nel recupero di Siracusa, potranno cercare di compiere un altro passo in avanti.CAVESE (4-3-3): Bisogno (12′ De Brasi), Palomeque, Bacchetti, Manetta, Ferrara (59′ Bruno); Lia, Favasuli, Tumbarello; Rosafio (79′ Sainz Maza), Magrassi, Fella (79′ Flores Heatley).A disp.: Silvestri, Nunziante, Buda, Logoluso, Pugliese, Castagna, De Rosa, Agate.Allenatore: Modica.VITERBESE (3-4-1-2): Valentini, Atanasov, Rinaldi (81′ Molinaro), Coda (47′ De Giorgi); Zerbin, Damiani, Cenciarelli (46′ Tsonev), Mignanelli; Pacilli (46′ Vandeputte); Polidori, Bismarck (46′ Luppi).A disp.: Thiam, Milillo, Sparandeo, Palermo, Baldassin, Artioli.Allenatore: Calabro.Arbitro: Nicola Donda di Cormons (ass. Dentico-Pintaudi)Reti: 18′ Fella (C), 83′ Luppi (V)Ammoniti: Mignanelli (V), Lia, Palomeque (C)Note - ammoniti: Mignanelli, Lia, Palomeque. Al 47′ pt. Pacilli allisce un calcio di rigore.