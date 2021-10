Viterbese, contro l'Ancona un 2-2 in rimonta che smuove la classifica ma non cura i malanni

Sabato 30 Ottobre 2021, 16:32 - Ultimo aggiornamento: 16:46

Termina 2-2 la sfida tra Viterbese e Ancona Matelica, dodicesimo appuntamento del girone B di Lega Pro. Viterbese avanti al 12′ grazie a Volpe che servito da Calcagni entra in area e di destro firma la sua prima rete stagionale. Il vantaggio dura 7′, al 21′ arriva infatti il pareggio degli ospiti. Iannoni recupera palla nella propria metà campo, parte palla al piede e dai 20 metri col destro fredda Bisogno. Al 38′ punizione di Calcagni, sponda di D’Ambrosio per Foglia che calcia col destro non trovando la porta.

La ripresa inizia senza novità di formazioni. Al 49′ l’Ancona passa in Vantaggio con Del Sole, tiro cross da posizione defilata che beffa Bisogno sul primo palo. Al 51′ corner dalla destra di Calcagni che trova Volpe la cui conclusione viene salvata sulla linea. Al 54′ azione personale di Murilo che entra in area, salta un uomo e calcia di destro sul primo palo, palla sull’esterno della rete. Al 73′ calcio di punizione dal limite per la Viterbese, battuta affidata a Volpicelli che col sinistro scavalca la barriera e mette la palla alle spalle di Avella.

Non bastano nemmeno gli 8′ di recupero a cambiare il risultato, la gara termina 2-2 con la recriminazione per un calcio di rigore non concesso a Volpicelli, che si vede respingere con il braccio un suo tiro a colpo sicuro. Con il pareggio di oggi la Viterbese si porta a quota 7 punti in classifica, mercoledì si rinnova la sfida con l’Ancona Matelica ma questa volta per il terzo turno di Coppa Italia.

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; D’Ambrosio, Martinelli, Van Der Velden (39′ st Marenco); Fracassini, Calcagni (21′ st Volpicelli), Megelaitis, Foglia (13′ st Adopo), Errico; Murilo, Volpe (39′ st Capanni). A disposizione: Daga, Chicarella, Simonelli, Pavlev, Ricchi, Zanon, Tassi, Alberico. Allenatore: Raffaele.

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari (15′ st Noce), Massetti (7′ st Farabegoli), Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Papa (15′ st Bianconi), Iannoni; Del Sole (40′ st Del Carro), Faggioli, Rolfini. A disposizione: Vitali, Sereni, Sabattini, Vrioni, Maurizi. Allenatore: Colavitto.

Arbitro: Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino.

Reti: 12′ pt Volpe, 21′ pt Iannoni, 49′ Del Sole, 73′ Volpicelli

Note: angoli: 9-3 per la Viterbese; ammoniti: Murilo, Faggioli, Calcagni Di Renzo, D’Ambrosio, Iotti, Raffaele (non dal campo); recuperi: 0’ pt; 8’ st.