Domenica 11 Dicembre 2022, 05:50

Cercasi vittoria disperatamente. Stadio Enrico Rocchi, ore 14,30: altra partita delicatissima per la Viterbese, che gioca il suo ultimo match casalingo del girone d’andata contro la Turris. Per la squadra gialloblù, che non vince in campionato da più di cinquanta giorni, l’imperativo è quello di ottenere i tre punti per continuare a nutrire le proprie speranze di salvezza, ed evitare che le altre pericolanti si allontanino sempre di più in classifica.

Il tecnico Emanuele Pesoli resta fiducioso in vista della partita odierna contro i campani. «Da come ci siamo allenati durante questa settimana - ha detto - dai discorsi che abbiamo fatto e anche dagli sguardi dei giocatori, ho visto che è scattato qualcosa e per questo sono fiducioso. In avanti si vedrà qualcosa di diverso, stiamo lavorando sempre tanto. In campo contro la Turris dovremo essere pratici, visto che il terreno di gioco sarà un pantano. I ragazzi sono dei professionisti e, in quanto tali, devono cambiare un aspetto che li vede in difetto. Sicuramente non entriamo in campo per fare figuracce. Nonostante si trattasse della rifinitura sabato mattina siamo stati in campo per due ore, mentre venerdì pomeriggio per due ore e mezzo. I ragazzi stanno mostrando molto disponibilità. Stiamo cercando di giocare anche con più ampiezza».

Il recupero del lituano Linas Megelaitis permetterà senza ombra di dubbio al tecnico di avere un’alternativa in più a centrocampo, sperando che in questi giorni la squadra abbia potuto anche lavorare per acquisire meglio i meccanismi del nuovo modulo 4-3-3. Nelle quattro partite campionato con Pesoli allenatore, la Viterbese è andata in gol una sola volta domenica scorsa contro il Monterosi, ci si aspetta senza ombra di dubbio qualche progresso in più soprattutto dal reparto offensivo.

Intanto continua il momento negativo della Primavera 2, iniziato proprio dopo l’addio di Pesoli visto che proprio alla vigilia del passaggio di quest’ultimo in prima squadra i giovani gialloblù avevano guadagnato la vetta della classifica. Nel big match disputato ieri pomeriggio a Ronciglione contro la Lazio, la Viterbese ha rimediato la quarta sconfitta consecutiva. I biancocelesti si sono imposti per 3-2 segnando il gol della vittoria proprio allo scadere.

COSÌ IN CAMPO

Viterbese (4-3-3): Bisogno; Santoni, Ricci, Riggio, Monteagudo; Pavlev, Mbaye, Megelaitis, Rodio; Volpicelli, Marotta, D’Uffizi. A disp. Chicarella, Semenzato, Mungo, Andreis, Marenco, Polidori, Manarelli, Semenzato, Andreis, Fracassini, Aromatario, Spolverini, Meola. All. Emanuele Pesoli.

Turris (4-4-2): Perina; Manzi, Boccia, Frascatore, Contessa; Acquadro, Vitiello, Gallo, Ercolano; Maniero, Leonetti. A disp. Donini, Fasolino, Ardizzone, Giannone, Di Franco, Haoudi, Stampete, Aquino, Finardi, Longo, Santaniello. All. David Di Michele.

Arbitro: Ettore Longo di Cuneo.