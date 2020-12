La domanda sorge spontanea: basterà una buona campagna acquisti della Viterbese nel prossimo mercato di riparazione per evitare i playout? La risposta non è purtroppo scontata. La classifica gialloblù è infatti piuttosto deficitaria e questo a causa del pessimo cammino interno in questo primo scorcio di campionato. La Viterbese ha infatti ottenuto solamente 2 punti allo stadio Enrico Rocchi, mentre lontano dalle mura amiche ne ha totalizzati 13. È chiaro che ora la formazione gialloblù dovrà cambiare marcia, anche perché il 2021 si presenta con 6 partite proibitive che potrebbero relegare la Viterbese nella zona bassa della classifica. Alla ripresa del campionato i gialloblù dovranno infatti affrontare nell'ordine il Catanzaro in trasferta, Teramo e Ternana in casa, Avellino in trasferta, Turris in casa e Bari in trasferta. L' augurio è che, durante questo arco di tempo dove la Viterbese troverà molte difficoltà a racimolare qualche punto, le altre squadre che lottano per non retrocedere non prendano il largo. Al momento l'unica certezza della Viterbese risiede nel cambio di modulo, dato che da quando Roberto Taurino è passato al 4-3-3 la squadra ha cominciato a fare punti ed a trovare con più facilità la via del gol. C'è da dire che il passaggio al nuovo modulo è stato possibile anche grazie ai rientri dei due laterali Oliver Urso e Marco Simonelli che avevano iniziato il campionato, ma poi si erano quasi subito infortunati. Purtroppo fin dal ritiro di questa estate a Cascia, la Viterbese ha adottato il 3-5-2, ma durante le varie uscite si era notato che la Viterbese non aveva gli uomini adatti per attuare questo tipo di gioco soprattutto in difesa. Il gioco sulle fasce laterali era poi praticamente assente, dato che la squadra gialloblù adattava praticamente dei difensori nel ruolo di quinti a centrocampo. Così anche per le punte arrivavano pochi palloni giocabili da mettere in rete. Nelle prime 7 giornate di campionato, con Agenore Maurizi in panchina, la Viterbese ha ottenuto infatti solamente 6 punti in 8 partite. Un punto è stato guadagnato dall'allenatore pro-tempore Alessandro Boccolini, che ha guidato la Viterbese nel pareggio per 1-1 sul terreno di gioco del Monopoli in attesa che la Viterbese formalizzasse l'accordo con Roberto Taurino dopo l'esonero di Maurizi. L' attuale allenatore della Viterbese ha totalizzato 8 punti in 7 partite, ma adesso la squadra gialloblù sembra avere un gioco e sembra approcciare le partite anche in modo diverso. È chiaro che ora ci si aspetta che arrivino dal calciomercato giocatori funzionali al modulo gialloblù e che riescano a far guadagnare alla Viterbese dei punti pesanti già nelle prossime 6 partite di campionato che si preannunciano terribili. In vista della ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia , i componenti del gruppo squadra della Viterbese hanno effettuato ieri mattina un nuovo giro di test molecolari che hanno dato tutti esito negativo.

