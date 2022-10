Mercoledì 12 Ottobre 2022, 05:25

Non solo Monopoli, lo scorso weekend la Viterbese ha ottenuto una vittoria storica grazie alla Primavera 2 che ha guadagnato il primo successo in campionato andando ad espugnare il campo dello Spezia.

«È la prima volta che vinciamo contro una società di Serie A - commenta il direttore generale Francesco Pistolesi - e questo testimonia il grande lavoro fatto negli ultimi due anni. La scorsa stagione il nostro obiettivo era vincere il campionato di Primavera 3, dare dei giovani alla prima squadra per questo campionato come è successo con D’Uffizi, Marenco, Aromatario e Chicarella ed altri in prestito in Serie D per poi farli tornare la prossima stagione. È il caso di Carannante, Corelli e Ferramisco ad esempio».

Quali sono invece gli obiettivi per questa stagione iniziata da poco? «Vogliamo mantenere la categoria - riprende Pistolesi - e dare altri giovani alla prima squadra per il prossimo campionato. Per quello che riguarda gli under, il nostro è un disegno ambizioso e per questo necessita di strutture e di tecnici qualificati, dietro c’è un lavoro giornaliero di persone che credono in questo progetto ed un rapporto continuo tra me, il direttore sportivo Mariano Fernandez, il tecnico della prima squadra Giacomo Filippi e quello della Primavera Emanuele Pesoli».

Sabato prossimo i ragazzi gialloblù sono attesi dal sentito derby in trasferta contro la Ternana. La formazione allenata da Pesoli ha già sconfitto gli umbri lo scorso agosto nel primo turno di Coppa Italia. La Primavera è quindi sempre più serbatoio della prima squadra e proprio i ragazzi di Giacomo Filippi sabato prossimo sono attesi da un incontro difficilissimo sul terreno di gioco del Catanzaro, dopo aver abbandonato l’ultimo posto grazie ai tre punti arrivati sabato scorso.

«Assieme al Crotone - conclude Pistolesi - il Catanzaro è la squadra più forte del campionato e lo sta confermando in queste prime giornate. Però, proprio come abbiamo dimostrato a Monopoli, nel calcio non c’è nulla di scontato. In questi giorni la squadra si sta preparando bene, per cui andiamo a giocarcela con fiducia». La partita dello stadio Ceravolo in programma alle 17,30 sarà diretta da Kevin Bonacina di Bergamo.