La Viterbese e i Clown di corsia per la solidarietà. All'asta le maglie di Natale

Naso Rosso, Cuore gialloblu. Parte l’asta di beneficenza della Viterbese e dei Clown di corsia. La A.S. Viterbese e l’Associazione Goji vip Viterbo (Clown di corsia) scendono in campo per Viterbo con Amore a sostegno dell’Emporio Solidale.In questo momento di emergenza, il Club e i Clown hanno deciso di effettuare l’asta delle maglie speciali del “Christmas Match”, disputato il 15 dicembre 2019 contro la Virtus Francavilla, a sostegno dell’Emporio Solidale di Viterbo. Inoltre, una parte delle maglie è stata donata agli Ultras della Curva Nord, che da settimane operano per assistere e aiutare, attraverso l’acquisto di beni primari, le famiglie bisognose di Viterbo.La raccolta fondi, inizialmente, era prevista per donare la somma ai Goji Vip Viterbo, ma poi si è deciso all’unisono con i Clown di Corsia di donare la somma ricavata all’Emporio Solidale e aiutare molte famiglie bisognose con l’acquisto di cibo e beni primari per la vita di tutti i giorni.Sarà possibile partecipare all’asta attraverso la pagina Facebook della Viterbese Castrense (www.facebook.com/asviterbese). Sotto la foto di ogni maglia nel post sarà possibile pubblicare la propria offerta e rilanciarla. L’asta partirà lunedì 27 aprile alle ore 9:00 e terminerà sabato 2 maggio alle ore 12.