Il nuovo portiere gialloblù Riccardo Daga vede la luce in fondo al tunnel, mentre a partire dalla partita serale di mercoledì 21 ottobre contro il Bisceglie i tifosi della Viterbese potranno tornare allo stadio.

Del nuovo portiere si ricordano due parate strepitose sull'attaccante della Roma, Edin Dzeko, effettuate nella scorsa estate in un'amichevole contro i giallorossi, quando difendeva la porta dell'Arezzo. «Conservo ancora un ricordo magnifico di quei due interventi» ha detto. Daga, classe 2000, è adesso il nuovo promettente portiere della Viterbese che vuole tirare fuori la sua compagine dalla difficile situazione di classifica di queste prime quattro giornate. «In questa squadra mi trovo bene - ha detto - e sono felice anche della scelta che ho fatto di venire a Viterbo, perché è una città fantastica. Già dalla partita di domenica prossima in casa della Cavese, possiamo iniziare a guadagnare punti importanti. Abbiamo tutte le carte in regola per tirarci fuori da questa situazione e inoltre ci stiamo allenando molto bene in questo periodo. Certo nelle prossime tre partite, contro Cavese, Bisceglie e Vibonese, dovremo iniziare a guadagnare punti importanti. Ma si tratta comunque di squadre alla nostra portata».

L'estremo difensore della Viterbese ripercorre poi queste prime quattro giornate di campionato. «A Terni - ricorda - abbiamo ottenuto un ottimo punto giocando in inferiorità numerica per una gran parte della partita. Anche contro l'Avellino abbiamo giocato in dieci. E comunque stavamo ottenendo un altro pareggio importante prima di essere beffati al 95'. Per quanto riguarda la partita contro la Turris, continuo a ripetere che il primo gol dei campani non c'era, perché la palla ha rimbalzato al di fuori della linea bianca. Contro il Bari, domenica scorsa, abbiamo giocato contro una squadra più forte di noi».

ARBITRI

La partita di domenica prossima a Cava dei Tirreni sarà arbitrata da Daniele Rutella di Enna. Contrariamente a quanto accaduto con alcuni arbitri incrociati in questo primo scorcio di campionato, la Viterbese ha un ottimo precedente con il fischietto siciliano. Rutella ha infatti diretto la Viterbese nei quarti di finale della Coppa Italia contro il Pisa il 13 marzo 2019. In quell'occasione, i gialloblù si imposero con i punteggio di 3-2 grazie ad una strepitosa rimonta nei minuti di recupero e poi vinsero la Coppa.

TIFOSI

Contro il Bisceglie potranno tornare i tifosi sugli spalti. Questi i prezzi adottati dalla società di via della Palazzina. Il prezzo delle tribune sarà di 25 euro, con agevolazione per i vecchi abbonati che pagheranno invece 20 euro. Il prezzo della curva nord sarà di 15 euro e di 12 euro per i vecchi abbonati. I tagliandi saranno acquistabili presso la tabaccheria davanti allo stadio e online su boxol.it. Inoltre i biglietti potranno essere comprati il giorno della partita al botteghino dello stadio Enrico Rocchi.



