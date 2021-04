3 Aprile 2021

di Marco Gobattoni

(Lettura 3 minuti)







L'Etna che fa le bizze e un avversario di blasone da affrontare dentro un impianto che trasuda storia calcistica. Il turno pre-pasquale del girone C del campionato di serie C, mette la Viterbese di fronte al Catania per quello che si annuncia come un esame severo e difficile da superare. Il match che scatterà alle ore 15, presenterà davanti alla Viterbese un ostacolo difficile da saltare, ma i gialloblù devono cercare il risultato per vivere un finale di campionato tranquillo e soprattutto mettere in sicurezza la zona salvezza. Nelle ultime otto giornate, la compagine allenata dal tecnico Roberto Taurino, ha vinto una sola volta: al Rocchi contro il Palermo, altra siciliana che magari oggi evocherà bei ricordi. «Non dobbiamo pensare all'avversario che è comunque molto forte e va rispettato ma a noi stessi - spiega alla vigilia della sfida Taurino - in settimana ho parlato con i ragazzi di alcune cose che non mi erano piaciute contro il Potenza e la squadra si allenata con ancora più voglia di portare a casa un risultato prestigioso ed importante. Ci attende una gara che avrà diverse fasi che dovremo essere bravi ad affrontare: il Catania - con il cambio di allenatore - ha modificato il modulo passando ad un 4-3-3 molto aggressivo interpretato bene soprattutto dai tre uomini offensivi». E allora ecco che la retroguardia gialloblù, un po' distratta nelle ultime uscite, dovrà ritrovare la compattezza di qualche settimana fa. «Si deve difendere di squadra in ogni spicchio del campo - precisa Taurino - nelle ultime partite lo abbiamo fatto con meno voglia, ma siamo cresciuti sotto altri aspetti e dovremo lavorare ancora per coniugare le due fasi: offensiva e difensiva». Vincere oggi al Massimino, consentirebbe alla Viterbese di archiviare la pratica salvezza con quattro giornate di anticipo. «Vogliamo salvarci per meriti nostri: abbiamo fatto vedere di meritarcelo ma dobbiamo sprintare a partire da oggi». Da oggi contro un Catania che, dopo l'arrivo di mister Francesco Baldini, ha ritrovato vecchie certezze. Martinez tra i pali, Claiton capitano di difesa e il tridente offensivo composto da Piccolo-Sarao-Russotto. «Hanno cambiato modo di giocare è vero - li ha studiati Taurino - sono una squadra con grande qualità ma anche noi abbiamo le armi per fargli male». L'undici iniziale della Viterbese dovrebbe ricalcare quello di domenica scorsa: ancora non recupera Bensaja con l'ex Salandria che giocherà da play in mezzo al campo. In difesa l'altro ex Mbende confermato al fianco di Baschirotto che prenderà il posto in mezzo da centrale, lasciato libero dall'infortunato Camilleri, mentre sulla fascia destra dovrebbe agire Bianchi. In avanti il tridente composto da Tounkara, Murilo e Simonelli. Arbitra Marco Acanfora di Castellammare di Stabia.

Così in campo:

Catania (4-3-3): Martinez; Calapai, Giosa, Claiton, Pinto, Izco, Maldonado, Dall'Oglio, Russotto, Sarao, Piccolo. All. Baldini.

Viterbese (4-3-3): Daga, Bianchi, Mbende, Baschirotto, Urso, Adopo, Palermo, Salandria, Simonelli, Tounkara, Murilo. All. Taurino.

Arbitro: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia. Ass. 1 Mauro Dell'Olio; Ass. 2 Fabio Pappagallo. Quarto Ufficiale Claudio Panettella.