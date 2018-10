Viterbese: a Catania non si gioca. La Lega Pro sospende le gare dei gialloblù in attesa del Consiglio Federale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro fine settimana senza la Viterbese. Dopo la decisione del Tar, che ha bocciato il format della serie B a 19 squadre e in attesa del Consiglio Federale di martedì prossimo, dove la Figc dovrà decidere se riportare la serie cadetta a 22 squadre o lasciarla a 19, la lega di serie C ha rinviato le gare delle sette compagini coinvolte nella questione ripescaggi. La Viterbese a Catania non giocherà, visto che gli etnei sono in ballo per tornare in B, con i gialloblù che attendono sempre il possibile cambio di girone strettamente collegato agli eventuali ripescaggi. La situazione è drammatica con il presidente federale Grabrile Gravina, appena eletto, che si trova a dover risolvere un caso creato dai suoi predecessori. A dirimere la questione potrebbe arrivare anche il Consiglio di Stato, che già domani potrebbe pronunciarsi in merito alla sentenza del Tar. "Aspettiamo il Consiglio di Stato o il Consiglio Federale - attende Camilli - la sentenza ora c'è e dovrebbe essere applicata. Se ci saranno i ripescaggi noi cambieremo girone e ci sta bene così, basta che fanno in fretta".Questo il comunicato della Lega di serie C: "Preso atto delle ordinanze emesse in data 23.10.2018 dal TAR LAZIO Sezione Prima ter, in accoglimento delle istanze di misure cautelari avanzate nei ricorsi promossi dalle società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., TERNANA CALCIO S.P.A., NOVARA CALCIO S.P.A e ROBUR SIENA S.P.A., nonché della convocazione del Consiglio Federale per il giorno 30 ottobre 2018 nell’ambito del quale, tra gli altri punti posti all’ordine del giorno, verranno trattate le tematiche oggetto delle predette ordinanze, la Lega Pro dispone di sospendere, fino a data da determinarsi, le gare delle società CATANIA, NOVARA, PRO VERCELLI, ROBUR SIENA, TERNANA, VIRTUS ENTELLA e VITERBESE CASTRENSE".