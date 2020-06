© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizia oggi una nuova era per i colori gialloblù, con la società che cambia denominazione grazie all’atto davanti al notaio. Si abbandona il nome di Viterbese Castrense e torna la denominazione storica di Us Viterbese 1908. Si allarga inoltre anche il tifo, con la nascita del primo club ufficiale che porterà proprio lo stesso nome della società. Il nuovo club verrà inaugurato domani sera a Vetralla, dove saranno presenti molto probabilmente anche esponenti della società e della squadra.Oltre ad essere aperto a tutti, il nuovo gruppo di supporters guarda ai centri della provincia cercando di portare allo stadio Enrico Rocchi, per incitare la compagine gialloblù, anche gli sportivi che vivono nei comuni limitrofi. Il nuovo club di tifosi che sta nascendo, durante le partite di campionato, si posizionerà nella tribuna centrale ed ha in mente di organizzare anche diverse iniziative volte all’aggregazione di altri tifosi. Il Club Us Viterbese 1908 si va ad aggiungere ad altri gruppi storici che continueranno a tifare gialloblù nel prossimo campionato, sperando che la squadra che verrà allestita in questi mesi riesca a disputare quel campionato da protagonista che la società, con il presidente Marco Romano in primis, si augura.Sempre in tribuna centrale, saranno presenti gli altri due gruppi formati dai tifosi storici della Viterbese, quali Antichi Valori e Leoni gialloblù. Nella tribuna dietro la porta saranno invece presenti i ragazzi della Curva Nord. Sale quindi a quattro il numero dei gruppi di supporters gialloblù. Il nuovo club di tifosi sorgerà proprio in concomitanza con il cambio di denominazione sociale che il presidente Marco Romano porterà a compimento nella giornata di oggi presso lo studio notarile Polidori a Roma. Viene quindi a cadere il nome Viterbese Castrense, che ha comunque accompagnato la squadra nei vari trionfi degli ultimi anni.Dopo la sparizione nella precedente società nell’estate del 2013, ed un’estate rovente passata dai tifosi gialloblù con lo spettro di dover tornare dalla Terza Categoria, Piero Camilli portò a Viterbo il titolo della Castrense che si stava apprestando a disputare il campionato di Eccellenza, dopo aver vinto la Promozione, con la società che prese la denominazione di Viterbese Castrense. Con questo titolo sono arrivati vari successi, con la squadra che in appena quattro anni, è balzata dall’Eccellenza alla Serie C. Oltre a due campionati vinti è giunta la conquista dello Scudetto Dilettanti, nella finalissima contro il Piacenza giocata sul neutro di Viareggio, oltre al successo nella Coppa Italia di Serie C.L’augurio è che la nuova squadra che porterà nuovamente il nome di Us Viterbese 1908, continui sulla scia delle stagioni che sono trascorse conquistando altrettanti successi, con più tifosi sugli spalti rispetto agli ultimi anni dove la presenza di pubblico è stato sempre il tasto dolente.