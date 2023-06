Mercoledì 7 Giugno 2023, 05:20

Continua il casting degli allenatori alla Viterbese in vista della prossima stagione. La società di via della Palazzina potrebbe infatti non aspettare la fumata bianca con Sandro Pochesci, che ha preso tempo in attesa di sapere quali saranno i programmi della società in vista del prossimo campionato prima di prendere una decisione, e virare quindi su un altro profilo.

Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con due tecnici ex Monterosi quali Marco Scorsini (nella foto) e Davide D’Antoni. Viterbese, cresciuto come calciatore nelle giovanili della Lazio, Scorsini ha affrontato la squadra gialloblù da avversario nel campionato di Eccellenza quando sedeva sulla panchina del Monterosi, vincendo tra l’altro la partita di andata per 2-1 disputata allo stadio Martoni. Ha poi continuato ad allenare in Eccellenza guidando tra le altre Civitavecchia, Ladispoli e Faul Cimini.

La scorsa stagione ha allenato invece l’Avezzano in Serie D. D’Antoni ha vinto due stagioni fa la Serie D con il Monterosi, conquistando la storica promozione in Serie C. Anche lui viterbese, è stato poi esonerato dal Monterosi nel novembre del 2021 con la squadra in Serie C e al suo posto è subentrato Leonardo Menichini, che poi ha guidato la squadra biancorossa verso la salvezza anche nella stagione appena conclusa. Nel campionato passato Davide D’Antoni ha allenato il Cynthia Albalonga in Serie D. Già nell’arco delle precedenti stagioni era stato già cercato dalla Viterbese.

Un altro profilo attenzionato dalla società di via della Palazzina è quello di Raffaele Scudieri, tecnico che ha una lunga esperienza in Serie D. Proprio Scudieri ha ottenuto due stagioni fa la promozione in Serie C, dopo aver vinto i play-off, sulla panchina del Latina. Nelle due ultime stagioni ha sempre guidato l’Unipomezia subentrando però in entrambe le occasioni a stagione in corso. Al momento l’allenatore in pole position per guidare la prossima stagione la Viterbese è comunque Marco Scorsini. Se il tecnico classe 1970 dovesse quindi trovare l’accordo con la società di via della Palazzina, la fumata bianca potrebbe arrivare a breve.