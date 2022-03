Mercoledì 9 Marzo 2022, 06:35

Lavori in corso per il nuovo allenatore gialloblù Alessandro Dal Canto, che ieri ha diretto il suo secondo allenamento in vista della partita che la Viterbese dovrà affrontare in trasferta sabato prossimo sul campo dell'Ancona-Matelica.

Dal Canto trova una squadra profondamente cambiata, rispetto a quella guidata fino allo scorso 4 ottobre quando fu esonerato dopo la sconfitta che la Viterbese subì a Teramo. Seppur avesse iniziato la stagione addirittura nel mese di luglio, durante l'estate il tecnico ho visto variare più volte l'organico a sua disposizione con giocatori che sono partiti, dopo un breve parentesi ed altri acquisti che sono arrivati alla spicciolata solamente un paio di settimane prima dell'inizio del campionato, alcuni dei quali ceduti poi nel mercato di riparazione di gennaio.

Nonostante questi cambiamenti, Dal Canto dovrebbe riprendere da dove aveva lasciato e cioè dal 3-4-3 che poi diventa spesso 3-4-1-2 con cui aveva giocato le sue ultime partite prima dell'esonero. Non ci sarà nulla di nuovo, quindi, visto che si tratta dello stesso schieramento adottato per la prima volta da Punzi nella partita di domenica contro la Lucchese al Rocchi.

Sicuramente Dal Canto dovrà evitare di ripetere gli errori commessi domenica scorsa dal suo predecessore. Visto che, contro la Lucchese, la Viterbese ha schierato Volpicelli dietro i due attaccanti Murilo e Polidori che però sono due seconde punte. Il gioco della Viterbese ha infatti risentito molto della mancanza di un finalizzatore che stazionasse dentro l'area di rigore avversaria. Altro errore da evitare sarà quello dei giocatori fuori ruolo. Come l'impiego del centrocampista Riccardo Calcagni, schierato sempre come esterno a destra, mentre il giocatore è una mezzala.

Dal Canto, che lo aveva voluto in gialloblù la scorsa estate, durante la sua breve gestione lo aveva sempre fatto giocare nella posizione a lui più congeniale. Con un attacco tra i più forti del campionato come quello dell'Ancona-Matelica, il tecnico non rinuncerà alla difesa a tre formata da D'Ambrosio, Ricci e Martinelli. Dal Canto, che spesso faceva partire l'azione gialloblù proprio dai piedi dei difensori, trova un centrale come Ricci che ha proprio queste caratteristiche.

Il nuovo allenatore, che durante la sua gestione in trasferta aveva subito due sconfitte, dovrà proseguire il trend positivo di Punzi che lontano dallo stadio Rocchi non aveva mai perso. Per cercare di non allontanarsi ancora di più dalle altre squadre, che sono in lotta per non retrocedere, e per poter sperare ancora nella salvezza diretta, la Viterbese dovrà solo cercare di vincere.