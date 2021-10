Martedì 5 Ottobre 2021, 06:20

Prima confermato, dopo la sconfitta di sabato scorso a Teramo, e poi esonerato. Si è conclusa in questo modo l'avventura di Alessandro Dal Canto sulla panchina gialloblù, dopo che nel pomeriggio di ieri, è arrivato il comunicato che ufficializzava il sollevamento dall'incarico (deciso già domenica sera), per il tecnico veneto. Alessandro Dal Canto, arrivato nella Città dei Papi con un buon curriculum la scorsa estate, paga il pessimo inizio di campionato della Viterbese relegata all'ultimo posto in classifica senza mai aver ottenuto nemmeno una vittoria in queste prime sette giornate avendo totalizzato appena 3 punti. In un primo momento il presidente Marco Romano aveva ritenuto opportuno mandare la squadra in ritiro dopo l'ennesima battuta d'arresto di Teramo e confermare la fiducia al tecnico. Domenica però è cambiato tutto con il presidente che ha pensato fosse il momento giusto per dare quello scossone che probabilmente si sarebbe poi rivelato troppo pericoloso continuare a rimandare. Dal Canto paga alcune situazioni particolari che poi hanno inciso in maniera molto pesante sulle rendimento della squadra in queste prime sette giornate di campionato. L'attività della Viterbese è infatti iniziata lo scorso 15 luglio, ma sono veramente pochi gli elementi tuttora nella rosa che erano già presenti al primo raduno. I rinforzi, che sono stati molti visto che la squadra è profondamente cambiata rispetto a quella dello scorso anno, sono arrivati alla spicciolata e non in condizione. Per il tecnico è stato quindi certamente non facile mettere delle basi solide. La squadra non ha mai comunque mostrato la mentalità giusta per approcciare le partite ed anche il cambio di modulo che è arrivato in corsa non ha portato agli effetti sperati. Ieri sera il presidente Romano ha incontrato l'ex allenatore di Potenza e Catania Giuseppe Raffaele e, a meno di clamorosi colpi di scena, il nuovo tecnico sarà presentato e ufficializzato questa mattina. Raffaele classe 1975, che è partito allenando nel campionato di Promozione siciliano, ha guidato per due stagioni il Potenza in Serie C conquistando un quarto e quinto posto e lo scorso campionato ha allenato il Catania, in una situazione molto difficile, prima di venire esonerato nel girone di ritorno. Raffaele gioca di solito con il 3-4-3, ma è considerato un tecnico molto duttile che in passato ha adottato anche il 4-3-3 e il 3-5-2. Avrà comunque tutta questa settimana per cercare di trovare lo schema più consono alle caratteristiche dei suoi nuovi giocatori in vista della delicatissima gara di domenica prossima contro il Grosseto.