Primo giorno di lavoro oggi per la Viterbese a Cascia, dopo che tutti i test clinici hanno dato esito negativo e la squadra ha quindi potuto iniziare gli allenamenti collettivi. Quella che lavorerà agli ordini del nuovo tecnico Agenore Maurizi sarà però una squadra largamente incompleta, in attesa di quei rinforzi che dovrebbero permettere alla Viterbese di poter arrivare al salto di qualità auspicato a più riprese dalla società nei mesi scorsi. A meno che non si presentino occasioni dell'ultima ora, nei prossimi giorni non sono previste infatti chiusure delle operazioni di mercato che la società di via della Palazzina ha messo in piedi. Il difensore Stefano Negro ha avuto ieri un primo incontro con il Monza e, solo nelle prossime ore, se ne saprà l'esito in base al quale la Viterbese potrebbe iniziare a trattare con la società brianzola per il rinnovo del prestito.Dopo il contatto di domenica scorsa con il presidente Marco Romano, il difensore Edoardo Blondett, in uscita dalla Reggina, sta valutando l'offerta della Viterbese. Le due parti si dovrebbero risentire a breve per concludere o meno l'accordo. Il problema è che sul giocatore non c'è solamente la Viterbese, a quanto pare il difensore ha alcune richieste anche dalla Serie B. Al momento, è stato proprio questo il problema per la mancata conclusione di alcune trattative già imbastite dalla Viterbese, sia per quello che riguarda giovani interessanti oppure calciatori di esperienza. Essendo la stagione regolare del campionato di Serie B terminata da poco, diversi giocatori stanno ancora aspettando se è possibile trovare una collocazione nella Cadetteria. Con le società che stanno iniziando ad allestire gli organici per la prossima stagione proprio adesso. Per completare la propria rosa, la Viterbese dovrà poi aspettare che il Frosinone termini la finale dei play-off. Solamente dopo, sapendo quale sarà la categoria in cui giocherà, la società ciociara si siederà a parlare con il presidente Romano di eventuali prestiti e cessioni.La squadra partirà oggi con 25 elementi, sono stati aggiunti anche alcuni giovani, che la stagione scorsa hanno fatto benissimo con la squadra Berretti. Questo l'elenco. Portieri: Gabriele Benvenuti, Matteo Biggeri, Massimiliano Maraolo. Difensori: Federico Baschirotto, Edoardo Bianchi, Eros De Santis, Gabriele Macrì, Toni Markic, Ludovico Ricci. Centrocampisti: Stefano Antezza, Nicholas Bensaja, Daniel Bezziccheri, Andrea De Falco, Emanuele Menghi, Simone Palermo, Gabriele Piermarini, Giuseppe Scalera, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Oliver Urso, Manuel Zanon. Attacanti: Aimone Calì, Riccardo Capparella, Matteo Menghi, Mamadou Tounkara.