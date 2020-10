"Aspettiamo le prossime tre partite e poi tireremo le somme". Dopo un inizio di campionato con il freno a mano tirato, dove sono arrivati solamente un gol e un punto in classifica, il presidente Marco Romano traccia le linee guida per il futuro immediato. Il numero uno di via della Palazzina vuole aspettare le prossime tre partite contro Cavese, Bisceglie e Vibonese prima di prendere qualsiasi decisione. E difende l'operato del tecnico Agenore Maurizi. "Sta lavorando bene - ha detto - ricordiamoci che, nel bel mezzo della preparazione, siamo venuti alle prese con il Covid, che ci ha privato di alcuni giocatori importanti e ci ha costretti non allenarci per una settimana. Poi, all'inizio del campionato, ci sono stati episodi a noi non favorevoli, squalifiche importanti e infortuni. Con questo non è che voglio accampare alibi, perché la classifica la vediamo tutti. Resto comunque fiducioso, perché abbiamo investito più della scorsa stagione la squadra è più forte di quella dello scorso campionato".

Quella che inizierà domenica prossima, quindi una settimana cruciale per la Viterbese. La squadra allenata da Agenore Maurizi sarà il 18 ottobre sul terreno di gioco di Cava dei Tirreni e poi, il mercoledì successivo, ospiterà il Bisceglie nel turno infrasettimanale in notturna, allo stadio Enrico Rocchi. Dopo aver affrontato la compagine pugliese, i gialloblù giocheranno nuovamente in trasferta la domenica successiva sul rettangolo di gioco della Vibonese. In queste tre partite, dovranno arrivare quei punti e soprattutto quelle reti che fino a questo momento non si sono visti. La Viterbese si sta preparando comunque alla trasferta di domenica prossima sul campo della Cavese anche con qualche giocatore in più a disposizione rispetto alle ultime uscite. Questa settimana riprenderanno ad allenarsi, infatti, sia il centrocampista Marco Simonelli che il difensore Toni Markic assenti ormai da una decina di giorni. Anche se per il momento è presto per sapere se potranno già essere disponibili per la partita di domenica prossima a Cava dei Tirreni. Si sta valutando, invece, se impiegare già dall'inizio il nuovo arrivato Manuel Ferrani soprattutto se Markic non dovesse farcela a recuperare. Il difensore, classe 87 che nel campionato scorso ha indossato prima la maglia di Rimini e poi quella del Picerno a partire da gennaio, ha giocato molte stagioni in Serie C e conosce il girone meridionale. È stato preso la scorsa settimana dal mercato degli svincolati anche con il ruolo di uomo spogliatoio, vista la sua notevole esperienza. Dopo gli allenamenti che sosterrà in questi giorni, la Viterbese spera di impiegare già domenica prossima anche centrocampista Emmanuel Besea arrivato in ritardo di condizione.



