Meglio tardi che mai. Per la prima volta in questa stagione la Viterbese abbandona l'ultimo posto in classifica, grazie alla roboante vittoria sul terreno di gioco dell'Imolese che rappresenta anche il primo successo in campionato lontano dallo stadio Enrico Rocchi. L'affermazione in Romagna è figlia del cambio di modulo, finalmente attuato dopo che in passato era risultato evidente in più occasioni che il 4-3-3 non era il tipo di schieramento adatto per i giocatori a disposizione. La cosa che salta all'occhio è che la Viterbese che ha vinto a Imola, aveva solamente tre dei nuovi acquisti nella formazione titolare. Si tratta del portiere Ermanno Fumagalli, che ha affettuato un grande intervento nel finale per tenere inviolata la sua porta, del difensore centrale Luca Ricci e dell'attaccante Alessandro Polidori. Segno evidente questo che, anche gli elementi a disposizione prima del mercato di riparazione invernale avrebbero potuto rendere di più se la Viterbese si fosse schierata in campo in un altro modo. È chiaro che per poter adottare il 3-5-2 è stato fondamentale l'arrivo dell'esperto difensore centrale Luca Ricci, ex capitano della Pistoies, che nelle due precedenti uscite di questo nuovo anno era stato tenuto inspiegabilmente in panchina. È chiaro che questo modo di giocare ha dato più solidita alla squadra, che nella ripresa poi ha tenuto nonostante il quarto d'ora di pressing dell'Imolese apparsa comunque sottotono rispetto alle precedenti uscite probabilmente sorpresa dal nuovo modulo della Viterbese e dall'approccio dei gialloblù alla partita. Una delle chiavi della vittoria è stato poi, senza ombra di dubbio, l'abbandono del tridente offensivo, che ha permesso ad Emilio Volpicelli di spaziare per tutto il fronte offensivo rivelandosi una spina nel fianco per la difesa romagnola. Sempre in attacco il resto lo ha fatto Alessandro Polidori, che negli anni ha sempre dato il meglio di sé proprio con questo tipo di schieramento. È chiaro che una rondine non fa primavera e sicuramente la partita di domenica prossima sul terreno di gioco della Vis Pesaro sarà più impegnativa rispetto a quella di mercoledì scorso. Grazie ai giocatori arrivati durante la sessione del calciomercato invernale, il tecnico Francesco Punzi adesso un' ampia scelta in ogni ruolo e potrà quindi attuare una rotazione, per quello che riguarda l'undici iniziare da mandare in campo nelle Marche, facendo riposare chi in questo periodo ho speso di più.