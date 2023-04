Giovedì 13 Aprile 2023, 05:50

Tra le pericolanti domenica prossima è proprio la Viterbese la squadra che rischia di più. Se il campionato della Viterbese finisse adesso, i gialloblù giocherebbero i play-out con il Monterosi. Pur essendo ultimi in classifica insieme alla Fidelis Andria, ed essendo in parità negli scontri diretti, la Viterbese ha infatti una migliore differenza reti al momento rispetto ai pugliesi. Dopo la sconfitta di sabato scorso contro i cugini, la squadra allenata da Giovanni Lopez dista proprio 8 punti rispetto al Monterosi. Per far sì che questa situazione possa rimanere tale, alla Viterbese serve una vittoria domenica prossima a Torre del Greco, anche perché quella dei gialloblù è sicuramente la partita più difficile tra le squadre nella lotta per non retrocedere.

Marotta e compagni infatti sono gli unici a giocare in trasferta, contro una squadra che aspetta tra l’altro questa partita per guadagnare i punti della salvezza tranquilla. Il Monterosi sarà impegnato infatti allo stadio Enrico Rocchi contro un Taranto ormai praticamente salvo. Stesso discorso per il Messina, che è quartultimo, che riceve tra le mura amiche una Juve Stabia anch’essa al sicuro. La Gelbison di Giuseppe Galderisi, ormai in caduta libera da alcune partite, riceverà la corazzata Crotone. I calabresi sono però ormai sicuri del secondo posto e quindi non hanno più niente da chiedere alla stagione regolare. La Fidelis Andria ultima in classifica con la Viterbese, che nelle ultime gare ha recuperato 4 punti ai gialloblù, ospita invece l’Avellino. La squadra irpina sta attraversando il momento più difficile della stagione, ma è chiamata comunque ad ottenere un risultato importante per finire almeno in crescendo questo campionato.

Intanto dopo la partita con il Monterosi il presidente della Viterbese, Marco Romano, è stato inibito fino al prossimo 9 maggio «per avere, durante l’intervallo della gara - così si legge nel referto del giudice sportivo - fatto accesso nell’area antistante gli spogliatoi e tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’arbitro e del IV Ufficiale, in quanto si avvicinava agli stessi e, con tono minaccioso, contestava il loro operato pronunciando frasi offensive nei loro confronti». Il numero uno di via della Palazzina non ha gradito la direzione dell’arbitro Eugenio Scarpa di Collegno, soprattutto riguardo alla concessione del discutibile calcio di rigore che proprio sul finire del primo tempo ha regalato il gol della vittoria al Monterosi.