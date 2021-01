Viterbese, calciomercato col botto: arrivano Murilo e Sirbu

Mentre la punta brasiliana Murilo dovrebbe aggregarsi già oggi al resto della squadra, la campagna acquisti della Viterbese punta anche su alcuni giovani provenienti dalla Serie D. Si finalizzera la settimana prossima l’operazione che porterà in gialloblù l’attaccante rumeno, classe 99, Dorin Sirbu attualmente alla Flaminia Civita Castellana.



LA PUNTA

Sirbu milita ormai da tre stagioni con la casacca rossoblù, nello scorso campionato ha messo insieme 23 presenze realizzando 8 reti. Mentre in questa stagione ha totalizzato 9 gettoni con 2 gol all’attivo. Per l’attaccante sarebbe già pronto un contratto che lo legherebbe alla società di via della Palazzina per due stagioni. In sostanza, Sirbu dovrebbe prendere il posto di Aimone Calì, la punta che alla fine dello scorso anno ha rescisso il contratto con la Viterbese e si è accasato al Montespaccato. Quello delle uscite è uno dei temi caldi del mercato gialloblù, il nuovo direttore sportivo Mauro Facci si sta infatti muovendo per alleggerire la rosa a disposizione del tecnico e rendere così più agevole l’arrivo di nuovi rinforzi. Dall’Acireale, anch’essa compagine che milita nel campionato di Serie D, è in arrivo anche il difensore di fascia destra Alessandro Marianelli classe 2001. In verità per Marianelli si tratta di un ritorno, dato che aveva già militato in passato nelle giovanili della Viterbese. Ora bisognerà valutare se il giocatore sarà aggregato alla prima squadra, oppure la società di via della Palazzina deciderà di darlo in prestito per un altro anno sempre in Serie D. Aspettando buone notizie dal mercato, la Viterbese continua a preparare la delicatissima trasferta di dopodomani sul terreno di gioco del Catanzaro. La gara in Calabria rappresenta la prima di sei partite terribili che aspettano la Viterbese in questo inizio del nuovo anno. La compagine allenata da Roberto Taurino è quindi chiamata a fare risultato per iniziare subito con il piede giusto questo ciclo di match difficili, in modo da poter raccogliere quei punti pesanti che le permetterebbero di non perdere terreno nei confronti delle altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere. Le variazioni, rispetto alla partita che la Viterbese ha giocato lo scorso 23 dicembre allo stadio Enrico Rocchi contro la Virtus Francavilla, dovrebbero essere sostanzialmente due.



CENTROCAMPO

A centrocampo dovrebbe rientrare Nicholas Bensaja al posto di De Falco. Il giocatore ha Infatti scontato il turno di squalifica e torna quindi a disposizione. In attacco non ci sarà Tounkara, appiedato dal Giudice sportivo per un turno dopo l’ammonizione rimediata nell’ultima partita giocata dalla formazione di Taurino. Al suo posto sarà schierato al centro del tridente gialloblù Alessandro Rossi che dovrebbe essere supportato sulle corsie laterali da Bezziccheri e Simonelli.

