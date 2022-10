Lunedì 24 Ottobre 2022, 11:53

La Viterbese ha imparato a soffrire, ma risulta ancora un cantiere aperto, con l'ennesimo esperimento fallito. I gialloblù tornano da Picerno con un pareggio sicuramente soddisfacente, visto l'andamento dell'incontro in cui i padroni di casa hanno praticamente fatto la partita soprattutto nella ripresa. Allo stesso tempo, visto il buon rendimento della squadra nelle ultime tre gare, in Basilicata ci si aspettava una Viterbese più propositiva, che avesse le carte in regola per ottenere un'altra vittoria pesante.

L'imperativo è allontanarsi dalla zona che scotta. Con le altre pericolanti che invece hanno vinto, i gialloblù sono tornati a occupare la quint'ultima posizione della graduatoria. Ormai, alla decima giornata di campionato, gli esperimenti dovrebbero essere terminati soprattutto dopo che nelle ultime gare la Viterbese aveva mostrato di aver trovato l'assetto giusto.

A Picerno i gialloblù hanno confermato di non poter fare a meno di Mungo, gettato nella mischia solamente nella ripresa, preziosissimo nell'andare ad interrompere l'offensiva avversaria e far ripartire la propria squadra. Visto che un ritrovato Volpicelli aveva giocato benissimo come seconda punta nella precedente gara del turno infrasettimanale contro l'Avellino, segnando il gol del vantaggio e fornendo l'assist per la rete del raddoppio, non c'era nessun bisogno di cambiare nuovamente la sua posizione, che lo ha costretto tra l'altro anche a un lavoro di ripiegamento.

Volpicelli può essere impiegato come seconda punta dietro Polidori o Marotta, che invece a Picerno hanno giocato insieme non incidendo però in nessun modo sulla partita anche perché sono sembrati troppo isolati dal resto della squadra. Volpicelli, sostituito dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa, è stato poi espulso per un battibecco con il pubblico e nei prossimi giorni sarà squalificato. L'attaccante salterà la partita di domenica prossima con il Foggia, che proprio nel mercato estivo lo aveva cercato, trovando però il muro della Viterbese.

Il fattore positivo della gara di sabato scorso è stato la compattezza dimostrata dalla squadra, con il reparto difensivo ben orchestrato da Ricci che non ha commesso sbavature per tutto l'arco della gara. Da sottolineare anche la buona prova a sinistra di Monteagudo, che anche a Picerno ha confermato di essere in netta crescita.