Il presidente Romano: «Fatto un grande lavoro, è un'altra Viterbese. Tornate allo stadio»

Una squadra profondamente cambiata, che avrà bisogno di qualche tempo per viaggiare a pieno regime. Questa la fotografia della Viterbese, che esce al termine della campagna acquisti estiva.

«Abbiamo chiuso un mercato con il quale abbiamo rivoluzionato la rosa - ha ricordato il presidente Marco Romano - e sono soddisfatto del lavoro che ha portato avanti il nostro direttore sportivo, Mauro Facci, in questo periodo. Credo che abbiamo costruito una rosa giovane e competitiva, come era nelle nostre intenzioni». La Viterbese di questa stagione è stata in gran parte rinnovata, visto che sono solamente 8 gli elementi che sono stati confermati, e ben 18 i nuovi arrivi.

Nella formazione scesa in campo dal primo minuto, sabato scorso per la prima giornata di campionato sul campo della Fermana, erano solamente due i giocatori che facevano parte anche della squadra dello scorsa anno. Tra questi il portiere Riccardo Daga e l'attaccante brasiliano Murilo, autore tra l'altro del primo gol. Il presidente Romano promuove quindi il lavoro della società, che sta cercando di crescere ulteriormente anche sotto l'aspetto che riguarda il marketing con l'arrivo di nuove sponsorizzazioni.

A questo punto il presidente attende di vedere la risposta della città. «Adesso mi aspetto di vedere tanta gente allo stadio - riprende Romano - e spero che i tifosi si rendano conto presto del valore dei calciatori della Viterbese. E che quindi ci vengano a sostenere durante questa stagione». In occasione della partita di domenica prossima, alle ore 17,30 allo stadio Rocchi contro l'Imolese, i tifosi della Viterbese potranno infatti tornare allo stadio. Contro la squadra romagnola, che nella gara d'esordio è stata sconfitta in casa dalla Lucchese, il presidente si aspetta la vittoria. Ma non dà nulla per scontato.

«Speriamo di ottenere i primi tre punti - conclude - anche se va detto che ogni partita è difficile e ha una storia a sè. Il lavoro fatto si vedrà a medio e lungo termine, la squadra ha bisogno di tempo per essere al massimo, viste le numerosi variazioni all'organico che abbiamo apportato durante questa campagna acquisti». Agli ordini dell'allenatore Alessandro Dal Canto, la squadra sta preparando quindi la partita di domenica prossima; ieri il gruppo ha effettuato un doppio turno di allenamento al campo del Pilastro. Oggi svolgerà a Canepina una gara in famiglia, in cui Dal Canto inizierà probabilmente a provare la formazione che giocherà contro i romagnoli.

Si spera nel recupero del difensore sloveno Daniel Pavlev, mentre a centrocampo bisognerà trovare un sostituto per il giovane lituano Linas Megelaitis, che è stato convocato per le partite di qualificazione ai prossimi campionati mondiali con la sua Nazionale; e che il prossimo 8 settembre sarà anche avversario dell'Italia di Mancini.