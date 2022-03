D'Ambrosio salva la Viterbese, ma i gialloblù continuano a non vincere. Con la Pistoiese è 2-2

La Viterbese pareggia 2-2 contro la Pistoiese rinviando ancora una volta un successo casalingo che manca ormai dallo scorso 21 novembre. Nelle ultime sei giornate, i gialloblù, hanno raccolto due sconfitte e quattro pareggi con la corsa salvezza che si fa sempre più complicata.

Contro la Pistoiese non è bastato il vantaggio realizzato da D'Ambrosio dopo 19 minuti; il gol di Bocic al 34' e quello di Pertica al 47' hanno stravolto un match finito nella mani dei toscani ad inizio ripresa. Un inguardabile Murilo si fa espellere al 65' con la Viterbese che però non molla e trova il pari sempre con D'Ambrosio al 79'. Alla fine il punto serve a poco, ma perdere avrebbe voluto dire finire all'inferno con sei giornate d'anticipo. Ora per la compagine allenata dal tecnico Alessandro Dal Canto, che ancora non ha vinto da quando allena la Viterbese, due difficili trasferte: sabato prossimo a Pontendere e sabato 26 marzo in casa del Gubbio.

VITERBESE (3-4-3): Fumagalli; Semenzato, D’Ambrosio, Martinelli; D’Urso, Iuliano (Calcagni al 24’st.), Megelaitis, Mungo, Volpicelli, Murilo, Polidori (Bianchimano al 26’st.). A disposizione: Bisogno, Polito, D’Uffizi, Aromatario, Pavlev, Marenco, Alberico. Allenatore: Alessandro Dal Canto.

PISTOIESE (3-5-2): Seculin; Moretti, Portanova, Sottini; Nica (Venturini al 1’st.), Pertica (Basani al 31’st.), Folprecht, Marcucci, Paolini (Martina al 1’st.); Bocic (Di Massimo al 12’st.), Vano (Pinzauti al 40’st.). A disposizione: Pozzi, Crespi, Florentine, Castellano, Stijepovic, Pinzauti, D’Antoni. Allenatore: Marco Alessandrini.

Arbitro: Andrea Bordin di Bassano del Grappa (Monaco-Boggiani-Ursini).

Reti: D’Ambrosio 19’pt., Bocic 34’pt., Pertica al 1’st., D’Ambrosio al 34’st.

NOTE: Angoli 9-4 (2-2); Ammoniti Martinelli, Bocic, Semenzato, D’Ambrosio, Portanova, Pertica, Vano. Espulso al 20′ secondo tempo Murilo.