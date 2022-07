Mercoledì 13 Luglio 2022, 04:45

Un uomo solo al comando. La nuova stagione della Viterbese è ormai alle porte e la società di via della Palazzina, almeno per il momento, si appresta a disputarla sempre con Marco Romano al timone. Nonostante alcuni colloqui nelle settimane scorse anche con imprenditori viterbesi la trattativa non è poi decollata e al momento Romano non ha altri partners in società. L'ingresso di altri eventuali soci nel club di via della Palazzina era stato auspicato dal presidente Romano nella conferenza stampa dello scorso 18 maggio, dopo la salvezza ai playout contro la Fermana, aveva annunciato la sua decisione di lasciare la società poi rientrata. Il nodo che poi ha fatto sì che le due parti non si siano più sentite è legato al modo in cui i nuovi imprenditori sarebbero entrati in società, se rilevando alcune quote, oppure come sponsor.

Non è detto comunque che la trattativa non possa riprendere nei prossimi giorni e che le due parti possano alla fine trovare un accordo che le soddisfi entrambe. Sta di fatto che la Viterbese debba quanto prima riorganizzare il proprio organigramma societario. Anche perché, rispetto alla scorsa stagione la Viterbese ha perso anche altri pezzi. Va rimpiazzato ad esempio il direttore organizzativo Biagio Corrente che si è dimesso la settimana scorsa e si appresta a diventare il nuovo direttore generale del Latina.

Per quello che riguarda il mercato in entrata, la Viterbese non ha ancora concluso la trattativa con il giovane centrocampista classe 2001 Davide Di Cairano del Cynthia Albalonga perché nel frattempo il giocatore è entrato nel mirino anche di altre società di Serie C. L'operazione potrebbe comunque sbloccarsi nelle prossime ore, in caso contrario la società di via della Palazzina potrebbe virare su un altro giocatore visto che l'obiettivo sarebbe quello di dare al nuovo tecnico Giacomo Filippi una buona base su cui lavorare già dall'inizio del ritiro precampionato previsto per domani allo stadio Enrico Rocchi. Al momento gli acquisti della Viterbese riguardano il classe 2002 Davide Manarelli di proprietà del Sassuolo e il centrocampista Simone Andreis, acquistato dalla Virtus Entella la settimana scorsa.