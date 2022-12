Martedì 13 Dicembre 2022, 05:55

L’atteggiamento giusto c’è, ma la Viterbese deve ancora crescere. Contro la Turris è arrivato un punto che muove la classifica della formazione gialloblù, anche se la zona salvezza è ancora distante.

«Abbiamo preso un gol su un mezzo calcio piazzato sull’unica occasione che hanno avuto loro - ha detto l’attaccante Alessandro Polidori - è vero che sui calci piazzati abbiamo preso già tanti gol, ma abbiamo avuto anche tanta sfortuna perché se riuscivamo a raddoppiare non avevamo rubato niente». Quella di prendere gol sul calcio piazzato è infatti purtroppo una costante di questa Viterbese già evidenziata nella precedente gestione di Giacomo Filippi. Il gol incassato dalla Turris, segnato dal neo entrato Longo, è stato poi praticamente un copia-incolla di quello già siglato da Tartaglia nella partita contro il Monterosi.

Se ci sono cose da migliorare, per cui servirà ancora lavorare, gli aspetti positivi arrivano senza ombra di dubbio dall’atteggiamento avuto dalla squadra sicuramente più propositivo e grintoso e dal modulo che è sembrato più adatto alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Tuttavia, già dalla ripresa degli allenamenti di oggi, la Viterbese dovrà fare i conti con i giocatori disponibili in vista della delicata trasferta di Francavilla in programma domenica prossima.

Difficile, se non impossibile, il recupero di Marco Simonelli, tornato titolare proprio domenica scorsa ed infortunatosi dopo qualche minuto dall’inizio della gara. Da valutare invece le condizioni del difensore argentino Juan Monteagudo e dell’attaccante Alessandro Marotta. Il primo è stato tenuto precauzionalmente a riposo nella partita disputata l’altro ieri. Nel caso in cui invece anche Marotta dovesse risultare indisponibile, per la Viterbese si profilerà un problema riguardo il reparto offensivo da schierare. Proprio oggi dovrebbe arrivare infatti la squalifica per Emilio Volpicelli, dopo il cartellino giallo rimediato proprio l’altro ieri nella partita contro la Turris che ha fatto scattare il turno di stop. A questo punto la Viterbese potrebbe schierarsi in attacco con l’inedito tandem formato da Polidori e D’Uffizi. Rientra invece tra i pali il portiere Ermanno Fumagalli che ha scontato il suo turno di squalifica.

Intanto sono stati variati gli orari delle prossime due partite che dovrà affrontare la Viterbese prima della sosta per le festività inizierà dal prossimo 23 dicembre. La gara in programma domenica prossima sul terreno di gioco della Virtus Francavilla allenata dall’ex Antonio Calabro, inizialmente prevista nell’orario notturno delle 20,30 è stata anticipata a mezzogiorno. Proprio come successo nella precedente trasferta di campionato contro il Cerignola, la Viterbese disputerà quindi un altro lunch-match in Puglia. La partita in programma venerdì 23 dicembre allo stadio Enrico Rocchi contro il Giugliano valida per la prima giornata di ritorno, è stata invece anticipata alle 14,30.