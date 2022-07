Sabato 30 Luglio 2022, 05:30

La Viterbese all’esame dei giovani giallorossi. Prima amichevole ufficiale della stagione per la formazione allenata da Giacomo Filippi (nella foto), che oggi alle 17 a Canepina (ingresso libero) affronta la Roma Primavera. Il nuovo 3-4-2-1 con cui il tecnico ex Palermo sta cercando di plasmare la squadra è atteso a un banco di prova importante, dopo che nei due allenamenti congiunti la Viterbese ha fatto vedere delle buone cose.

I due under Andreis e Manarelli sono chiamati a confermarsi, mentre a centrocampo il lituano Megelaitis dovrà ripetere i progressi già evidenziati con la nuova posizione in campo. Da seguire anche il capitano Dario D’Ambrosio, al centro di voci di mercato. A centrocampo verrà dato più spazio al 2004 Simone D’Uffizi, che ha già suscitato buona impressione in questo scorcio di preparazione. In avanti va sicuramente rodata l’intesa tra i due trequartisti, Mungo e Volpicelli, e la punta centrale Bianchimano che potrebbe partire dal primo minuto, per lasicre poi spazio a Polidori.

La Primavera della Roma è già avanti dal punto di vista fisico, visto che la squadra ha già affrontato in amichevole il Benevento a Cascia (uscendo battuta per 3-2) e ha fatto visita anche al Gubbio, con cui ha pareggiato per 2-2. Da quando ha iniziato la preparazione, la Viterbese disputa oggi pomeriggio, per la prima volta, una partita di novanta minuti. Quindi, soprattutto all’inizio potrebbe risultare più imballata rispetto agli avversari odierni. Tra l’altro il 3-4-2-1 è uno schema che richiede un grande dispendio di energia, soprattutto a centrocampo.

Ad allenare i giallorossi c’è tra l’altro Federico Guidi, che già conosce la Viterbese avendola affrontata due stagioni fa quando guidava la Casertana; e nello scorso campionato, quando era sulla panchina del Teramo aggiudicandosi tra l’altro entrambi gli incontri di campionato. L’amichevole contro la Roma Primavera durante la preparazione estiva sta diventando tra l’altro un classico per la Viterbese, che affronta i giovani giallorossi per il terzo anno consecutivo. Per quello che riguarda il mercato, il centrocampista 2002 Manuel Zanon, che lo scorso gennaio la Viterbese aveva mandato in prestito al Giugliano, è vicino ad accordarsi con l’Imolese.