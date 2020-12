Viterbese, c'è il tabù stadio Rocchi da sfatare

C'è ancora un grosso tabù da sfatare. Dopo la vittoria di Potenza, il presidente gialloblù Marco Romano guarda avanti. La sua Viterbese è infatti ancora in piena zona playout e Il cammino per la tranquillità è purtroppo ancora molto lungo. Per questo la partita di domenica prossima contro il Catania, oltre che per la forza e il blasone dell'avversario, assume un carattere fondamentale. "Mi auguro proprio che Potenza rappresenti un punto di svolta - precisa il numero uno di via della Palazzina - adesso la squadra ha un gioco e mostra anche più carattere in campo. Ma già da domenica prossima contro il Catania, c'è da sfatare il tabù Rocchi". Il cammino di questa stagione tra le mura amiche, da parte della squadra gialloblù, è infatti quantomeno singolare. Degli attuali 11 punti in classifica, che può vantare attualmente la Viterbese, solamente 1 è stato guadagnato a Viterbo in occasione del pareggio per 1-1 dello scorso 21 ottobre nel turno infrasettimanale contro il Bisceglie. Nelle altre quattro partite giocate allo stadio Enrico Rocchi, la Viterbese ha infatti sempre perso. Se si esclude poi la débâcle contro il Bari, quando la squadra gialloblù ha incassato tre reti nel primo tempo senza nemmeno lottare, la Viterbese ha preso gol contro Avellino e Bisceglie nei minuti di recupero. Contro Paganese e Foggia, la rete avversaria è invece arrivata sempre su rigore nella parte finale della ripresa. Il gol realizzato nel pareggio contro il Bisceglie, è l'unico messo a segno dalla Viterbese allo stadio Enrico Rocchi. Tra le mura amiche, poi, la formazione gialloblù non è mai riuscita a far rimanere inviolata la propria porta. "Fuori casa abbiamo una media punti da play-off - argomenta Romano - mentre allo stadio Rocchi il nostro cammino e da retrocessione diretta". C'è da sottolineare,inoltre, che in trasferta la Viterbese ha femato sullo 0-0 l'inarrestabile capolista Ternana, pur giocando in inferiorità numerica praticamente per quasi tutta la partita. Proprio in vista della partita contro il Catania, la società di via della Palazzina aspetta di valutare le condizioni il centravanti Mamadou Tounkara che si è sottoposto ad alcune radiografie. L' ex attaccante della Lazio, si è infortunato domenica scorsa sul terreno di gioco del Potenza ed è stato costretto ad uscire dopo appena nove minuti venendo rimpiazzato da Alessandro Rossi. Per rinforzare la squadra, la Viterbese non sta aspettando comunque la campagna acquisti di riparazione del prossimo gennaio e si sta guardando intorno per vedere di poter tesserare già qualche giocatore svincolato soprattutto dal mercato degli stranieri. "È arrivato in prova un giocatore belga". Ha precisato il presidente. Si tratta del centrocampista classe '96 Guillaume De Schryver, che ha giocato sia nel Club Brugge che nel Cercle Brugge e poi nel Westerlo da cui si è recentemente svincolato. "Arriva in prova, poi vedremo". Precisa il presidente. C'è da dire che già alcune estati fa, un altro giocatore belga quale Jari Vandeputte arrivò alla Viterbese in prova e si rivelò un acquisto azzeccatissimo. L' agurio è lche a storia si ripeta.

