«Ovviamente non eravamo contenti di come stavano andando le cose. E un segnale andava dato». Via il tecnico Emanuele Pesoli, che è stato sollevato dall’incarico, ed il diesse Oscar Magoni, per cui c’è stata invece una risoluzione consensuale, in panchina arriva Giovanni Lopez. Il presidente della Viterbese, Marco Romano, spiega in questo modo la rivoluzione gialloblù arrivata ieri pomeriggio dopo che nella giornata di lunedì, nonostante la pesante sconfitta interna di domenica scorsa allo stadio Enrico Rocchi nello scontro diretto contro il Messina, tutto sembrava dover rimanere come prima.

Fino a questo momento dal mercato erano arrivati diversi giocatori non ancora pronti per essere impiegati subito, mentre il tecnico in 9 partite sulla panchina gialloblù aveva totalizzato 6 punti con 5 sconfitte, 3 pareggi e 1 vittoria. «Sono state scelte meditate e sofferte - ha detto ancora Romano - ma ripeto che non eravamo contenti del lavoro svolto, come d’altronde stavano dimostrando i risultati. Era il momento di cambiare, perché crediamo ancora nella salvezza. Prima della fine del mercato, tramite alcuni intermediari, cercheremo di portare un paio di giocatori funzionali alla causa della Viterbese. Faremo di tutto per salvarci, proprio come avvenuto la scorsa stagione».

In questi ultimi giorni della campagna acquisti invernale, la società cercherà di prendere soprattutto un difensore di esperienza. Giovanni Lopez dirigerà quindi questa mattina il primo allenamento, visto che la squadra effettuerà una seduta doppia, in vista della partita di domenica prossima allo stadio Adriatico contro il Pescara. Tra l’altro, già nelle settimane scorse, il tecnico capitolino, era stato già sul punto di sedere sulla panchina gialloblù ed era stato già presente in alcune occasioni allo stadio Rocchi a vedere le gare interne della Viterbese. Per il nuovo allenatore non sarà un compito facile.

Al momento la Viterbese si trova infatti al penultimo posto insieme al Messina precedendo di una sola lunghezza la Fidelis Andria ultima in classifica. Il sestultimo posto, che vorrebbe dire salvezza senza passare per la lotteria dei playout attualmente occupato dal Monterosi, è lontano 8 punti. Una delle prime modifiche che effettuerà il nuovo tecnico Giovanni Lopez sarà probabilmente quella legata allo schema, visto che abitualmente gioca con il 3-5-2. Tra l’altro proprio nei mesi passati, la difesa a tre formata da altrettanti giocatori over è stata una delle cose più positive mostrate dalla squadra gialloblù.