Venerdì 3 Settembre 2021, 06:00

C'è da sostituire il regista Megelaitis in vista della partita che la Viterbese giocherà dopo domani alle 17,30 allo stadio Enrico Rocchi contro l'Imolese In occasione della seconda giornata di campionato. Il centrocampista lituano sta giocando infatti le qualificazioni ai prossimi Campionati Mondiali in Qatar con la sua Nazionale. Mercoledì prossimo affronterà tra l'altro anche l'Italia allo stadio del Tricolore di Reggio Emilia. La Viterbese spera di averlo per la trasferta di Olbia del prossimo 12 settembre, ma intanto dovrà trovare un'alternativa in vista della gara di domenica.

In rampa di lancio ci sono sia Michel Adopo che Fabio Foglia. Molto dipenderà dalla condizione fisica che i due centrocampisti mostreranno in questi giorni, avendo entrambi iniziato la preparazione precampionato in ritardo rispetto agli altri compagni di squadra. In vista della gara con l'Imolese, la squadra gialloblù spera di recuperare anche il difensore esterno Daniel Pavlev che aveva ben impressionato nella partita di Coppa Italia con il Gubbio, ma poi non è stato impiegato in occasione della prima giornata di campionato sul terreno di gioco della Fermana perché infortunato. Sempre restando alla difesa, il pacchetto centrale dovrebbe restare lo stesso con il capitano Dario D'Ambrosio e l'olandese Junior Van Der Velden.

A secondo di quella che sarà l'evoluzione della gara, nella ripresa potrebbe esordire anche il nuovo acquisto Riccardo Martinelli arrivato nel penultimo giorno di calciomercato per rinforzare il reparto dopo aver giocato la scorsa stagione in Serie B con la maglia della Reggiana.

Intanto sono stati resi noti gli orari delle partite della Viterbese fino all'undicesima giornata. La formazione allenata da Alessandro Dal Canto giocherà sempre alle 17,30, fatta eccezione per i due turni infrasettimanali che la Viterbese disputerà entrambi tra le mura amiche. Martedì 28 settembre la squadra gialloblù ospiterà la Vis Pesaro con inizio alle 21. Il 19 ottobre, allo stesso orario, i ragazzi di Dal Canto riceveranno invece il Siena in un Derby che ritorna dopo tre stagioni.