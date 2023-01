Martedì 24 Gennaio 2023, 06:10

C’è da fare, c’è ancora tanto da lavorare anche se il tempo manca. Intanto arrivano i primi sondaggi di mercato per cercare di portare qualche rinforzo già questa settimana in vista del delicatissimo scontro in programma domenica prossima allo stadio Enrico Rocchi contro la Juve Stabia. Dopo la beffa arrivata in Zona Cesarini sul terreno di gioco del Pescara l’altro ieri, il nuovo tecnico gialloblù Giovanni Lopez non si nasconde indicando le cose positive e quelle negative riscontrate allo stadio Adriatico. «Non abbiamo fatto molto - ha detto - nel senso che avremmo dovuto fare di più per portare a casa il pareggio. Abbiamo sbagliato la gestione della palla nel finale, ma ci sta visto che siamo una squadra abbastanza giovane, ma ribadisco che dobbiamo lavorare e fare di più. Non abbiamo creato una palla-gol contro il Pescara, anche se siamo stati molto diligenti nella fase di non possesso, ma poco più di questo».

Già oggi il tecnico ricomincerà a lavorare per portare correttivi. Come ci si aspettava è tornato all’antico schierando la difesa a tre, formata da altrettanti elementi over. Il reparto difensivo ha tenuto fino al novantesimo quando il pallone, che poi ha portato al gol avversario, poteva essere gestito sicuramente in maniera migliore. Però, poco o niente è arrivato dal reparto avanzato visto che la Viterbese non ha mai impensierito la squadra avversaria. Qualcosa di meglio si dovrà già vedere in occasione della gara di domenica prossima contro la Juve Stabia, che i gialloblù sono chiamati obbligatoriamente a vincere per continuare a nutrire le proprie speranze di salvezza.

Già oggi si saprà qualcosa di più circa le condizioni del centrocampista Domenico Mungo, uscito dopo appena un quarto d’ora di gioco durante la partita giocata domenica scorsa. In vista della partita contro la Juve Stabia, si spera di recuperare il difensore argentino Juan Monteagudo ormai assente da diverse settimane per infortunio. Per quello che riguarda l’arrivo dei rinforzi, intanto la Viterbese ha fatto un sondaggio per il difensore classe 95 Stefano Negro, attualmente in forza al Pordenone.

Per la verità, Negro ha già indossato la maglia gialloblù essendo arrivato in occasione del mercato invernale a gennaio 2020. In quell’occasione giocò però appena 6 partite, segnando anche una rete sul terreno di gioco della Vibonese prima che poi il campionato fosse interrotto a causa della pandemia. Nelle passate stagioni ha poi giocato con Perugia e Triestina. Attualmente sta trovando poco spazio con il Pordenone. Già nell’estate del 2021, la Viterbese lo aveva nuovamente richiesto in prestito al Monza che era proprietario del suo cartellino. Poi il giocatore andò invece al Perugia. Oltre ad un difensore, la società di via della Palazzina sta cercando anche un centrocampista che possa alzare la qualità del reparto e che possa essere impiegato il prima possibile.