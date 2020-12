Domenica scorsa è arrivato il suo primo gol in campionato, ma non è bastato per avere ragione del Catania. Il centrocampista della Viterbese, Daniel Bezziccheri, rimane adesso concentrato sulla delicatissima partita di dopodomani allo stadio Pinto di Caserta. "La gioia per il gol che ho segnato - commenta - è durata poco purtroppo, visto che poi è arrivata la sconfitta. Il Mister ha detto che abbiamo avuto paura di vincere e su questo ha ragione, già In altre precedenti partite meritavamo i tre punti che però non siamo riusciti ad ottenere. Al contrario, in alcune occasioni, sono arrivate addirittura delle sconfitte. Su questo aspetto mentale, dovremmo continuare a lavorare e migliorare già dalla partita che ci aspetta domenica prossima sul terreno di gioco della Casertana". Quello di dopodomani allo stadio Pinto, sarà infatti un crocevia fondamentale per il proseguo del cammino gialloblù verso la salvezza. "Loro stanno lì come noi - continua Bezziccheri - e questo si tratta di un vero e proprio scontro salvezza. Ricordo che la scorsa stagione i miei compagni di squadra fecero una bellissima partita a Caserta, io non c'ero perché ero infortunato. Mi auguro proprio che anche domenica prossima la Viterbese possa fornire una bella prestazione e ottenere una vittoria che per noi sarebbe fondamentale". La Casertana sembra avere problemi di organico, visto che probabilmente alcuni elementi saranno indisponibili causa Covid. "Questo non ci deve far cullare sugli allori - riprende Bezziccheri - anche se la Casertana dovesse avere degli assenti sono sicuro che chi scenderà in campo darà il meglio di sé. Ogni partita ha una storia a sé e noi dobbiamo affrontarle tutte come se fossero delle finali". Virtus Francavilla, Monopoli, Paganese, Casertana, Bisceglie, Potenza e Cavese, sono le squadre che al momento stanno cercando insieme alla Viterbese di allontanarsi il prima possibile dalla zona retrocessione. Secondo Daniel Bezziccheri non ci sono delle sfavorite rispetto alle altre. "Questo è un campionato dove c'è molto agonismo- conclude - per cui una squadra che potrebbe avere qualcosa in meno dal punto di vista tecnico, riesce a compensare con l'agonismo. Per quanto ci riguarda, vincere domenica prossima a Caserta e poi ottenere altri 3 punti in occasione del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo contro la Virtus Francavilla sarebbe importantissimo". La Viterbese sta continuando ad allenarsi per preparare al meglio la trasferta in campagna di domenica prossima. C'è da lavorare sul reparto arretrato vista la squalifica del centrale Emmanuel Mbende ammonito domenica scorsa proprio dopo la concessione del calcio di rigore a favore del Catania che ha permesso alla squadra etnea di vincere il confronto allo stadio Enrico Rocchi.

