Mercoledì 8 Febbraio 2023, 05:55

La Viterbese punta il Catanzaro. La squadra gialloblù ha ripreso ieri gli allenamenti per preparare la difficilissima partita di domenica prossima contro la capolista calabrese. I numeri ottenuti dalla squadra giallorossa fino a questo momento sono impressionanti, visto che il Catanzaro non è stato mai sconfitto ed ha ottenuto 22 vittorie e 4 pareggi segnando 68 reti e subendone solamente 9. Da qui alla fine della stagione regolare, la Viterbese dovrà compiere però qualcosa di straordinario e quindi è obbligata a cercare punti pesanti anche contro la corazzata calabrese.

Dopo l’arrivo degli ultimi acquisti la squadra è sembrata comunque più quadrata ed anche il tecnico Giovanni Lopez può avere più soluzioni. «Sono arrivato per aiutare la squadra a raggiungere il suo obiettivo - ha detto l’attaccante Sulayman Jallow - dobbiamo andare forte e quindi stiamo cercando tutti di dare il massimo. Purtroppo siamo in questa situazione, la difesa comunque sta facendo bene e i ragazzi a centrocampo hanno qualità, quindi quando loro mi lanciano cerco di farmi trovare pronto. Il gol è l’obiettivo di ogni attaccante, io contro il Catanzaro cercherò di dare il massimo ma l’importante è vincere».

Jallow era già arrivato alla Viterbese dall’Ascoli nel gennaio 2017. «Ho ritrovato tanti amici, ho la Viterbese nel cuore e per me l’importante è indossare questa maglia». Con il Catanzaro, Giovanni Lopez avrà problemi di abbondanza visto anche il rientro di Megelaitis che ha scontato il turno di squalifica. A centrocampo è quindi ballottaggio con Mbaye. Stesso discorso in difesa, dove recupera il capitano Luca Ricci dopo il recente infortunio. Con una settimana in più di allenamento, si candida per una maglia anche Andrea Ingegneri, centrale di grande esperienza giunto dal Mantova nel penultimo giorno del Calciomercato invernale. Per quello che riguarda le maglie da titolare nel reparto arretrato ci sono cinque pretendenti per tre posti.

Intanto, dopo alcuni articoli non graditi, ieri la società gialloblù ha disposto il ritiro degli accrediti stampa ad alcuni giornalisti. Gli altri, da domenica in poi, dovranno ritirare il pass per ogni partita al botteghino.