Lunedì 10 Gennaio 2022, 06:10

La Viterbese continua a concentrarsi sulle uscite e dovrà decidere chi dovrà partire tra i due portieri Daga e Bisogno dopo l'arrivo di Fumagalli. Intanto continua i sondaggi per una punta e un difensore centrale, anche se siamo ancora lontani da chiudere vai indietro qualche operazione. Per quanto riguarda la difesa, la società gialloblù ha fatto un sondaggio con il Como per il centrale Luca Crescenzi.

Il difensore classe 92, titolare nella squadra lariana che ha vinto lo scorso campionato di Serie C, non è stato impiegato fino a questo momento in Serie B ed è quindi in uscita. Per la verità Luca Crescenzi era sul punto di passare alla Viterbese anche nel mercato di riparazione di quattro anni fa quando militava nel Vicenza, poi non se ne fece più nulla. Crescenzi sarebbe senza ombra di dubbio un buon rinforzo per la difesa della Viterbese, che dopo la rescissione con l'olandese Junior Van Der Velden che oggi approderà all'Arezzo, conta adesso una casella vuota che deve essere riempita.

Sul difensore nativo di Roma e cresciuto nelle giovanili della Lazio, la concorrenza non manca però. Il giocatore è infatti appetito anche da altre squadre di Serie C. Per quello che riguarda il mercato in uscita, c'è stato un sondaggio del Catanzaro per il brasiliano Otavio Murilo. L'operazione però andrà difficilmente in porto, visto che la Viterbese considera incedibile l'attaccante sudamericano. Il tecnico gialloblù Francesco Punzi ritiene infatti Murilo un elemento fondamentale per il suo 4-3-3 ed anche il presidente Marco Romano si aspetta dal brasiliano gol pesanti in questo girone di ritorno che possano permettere alla Viterbese di abbandonare al più presto la zona bassa della classifica. È chiaro però che il mercato è ancora lungo e nelle prossime settimane la situazione potrebbe cambiare.

Nei giorni scorsi la Viterbese ha fatto una sondaggio per l'attaccante dei calabresi Massimiliano Carlini. Anche in questo caso sembra difficile però che l'attaccante classe 86 lasci il Catanzaro per approdare alla Viterbese. Intanto il direttore sportivo Mariano Fernandez ha fatto chiarezza anche su quello che sarà il futuro dei due portieri della Viterbese Riccardo Daga e Luca Bisogno dopo l'arrivo di Ermanno Fumagalli, che sarà il titolare da qui alla fine del campionato.

"Non è detto che debba partire Daga - ha specificato - vedremo quali saranno le soluzioni migliori che offrirà il mercato sia per lui che per Bisogno". Sempre per quello che riguarda il mercato in uscita è ancora in bilico la posizione del centrocampista offensivo Andrea Errico. L'intenzione della società di via della Palazzina sarebbe quella di tenere il giocatore, che però dovrebbe essere impiegato di più rispetto a quanto fatto finora. In caso contrario il giocatore ritornerebbe alla società ciociara, che poi lo direbbe nuovamente in prestito ad altre compagini di Serie C. Intanto la Viterbese riprenderà ad allenarsi oggi pomeriggio dopo aver osservato ieri una giornata di riposo.