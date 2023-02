Viterbese, beffa col Picerno: al Rocchi finisce 1-1, gialloblù ripresi alla fine su rigore

Quarto risultato utile consecutivo per la Viterbese: dopo le vittorie contro Monopoli, Catanzaro e Avellino arriva un beffardo pareggio al cospetto del Picerno. L’undici di mister Giovanni Lopez vola a quota 25 punti in classifica e continua a credere nella salvezza.

Primo tempo avaro di occasioni da rete. Viterbese sempre pericolosa sui calci da fermo, Picerno più propositivo con i lampi di Golfo e Kouda. Per i gialloblù è Marotta a provarci al 17′ ma il suo colpo di testa non inquadra lo specchio della porta. Stessa sorte capita qualche minuto più tardi a Riggio che, sugli sviluppi di un corner, da posizione invitante colpisce alto. In casa Picerno, invece, l’occasione migliore è per Ceccarelli: il numero 7, direttamente da calcio di punizione, spara alto di un soffio.

Nella ripresa subito pericolosa la Viterbese con Devetak che, servito da Mungo, mette un pallone invitante sul secondo palo ma la difesa ospite salva con fatica. Sul fronte opposto ci prova Esposito ma Bisogno è attento e respinge. Serve ancora un bell’intervento del portiere di casa al 15′ sul colpo di testa di Santarcangelo per mantenere la porta gialloblù inviolata. Passano due minuti e la Viterbese passa in vantaggio: il neo entrato Polidori, ben servito da Barillà, aggancia il pallone all’interno dell’area avversaria e fulmina Albertazzi. L’undici di Lopez potrebbe raddoppiare alla mezz’ora ma la botta col destro di Mungo trova la respinta del portiere ospite. In pieno recupero arriva la beffa: Mbaye atterra in area di rigore D’Angelo e l’arbitro Cherchi decreta il penalty. Dal dischetto pareggia Ceccarelli che esagera con l’esultanza e viene espulso. Al “Rocchi” termina 1-1.

VITERBESE: Bisogno; Riggio, Ricci, Monteagudo; Mastropietro, Mungo (40’st Mbaye), Megelaitis, Barillà (21’st Nesta), Devetak; Jallow (14’st Polidori), Marotta (40’st D’Uffizi). A disposizione: Dekic, Rabiu, Marenco, Ingegneri, Montaperto. All. Lopez

AZ PICERNO: Albertazzi; Pagliai (29’st Setola), Gonnelli, Allegretto, Guerra; De Cristofaro (9’st Gallo), De Ciancio; Golfo (34’st D’Angelo), Kouda (1’st Esposito), Ceccarelli; Santarcangelo. A disposizione: Rossi, Albadoro, Monti, Novella, Gammone. Allenatore: Longo

Arbitro: Luca Cherchi di Carbonia

Assistenti: Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Simone Asciamprener Rainieri di Milano. IV° Gianluca Martino di Firenze.

Reti: 17’st Polidori, 47’st rig. Ceccarelli

Note: espulso (48’st) Ceccarelli. Ammoniti Allegretto, Riggio, De Cristofaro, Mbaye. Corner: 5-2. Recupero: 2’-5’.