Mercoledì 15 Marzo 2023, 05:35

Vincere per continuare a sperare. Stadio Rocchi ore 14,30, la Viterbese ospita il Taranto nel turno infrasettimanale con l’obbligo di tornare al successo dopo aver guadagnato solo un punto nelle ultime tre gare. I pugliesi si trovano fuori dalla zona playout, ma ha fatto male in queste ultime partite di campionato e quindi aspetta la gara di oggi per riprendere a fare i punti.

«Mi aspetto una partita chiusa da parte dei nostri avversari - dice il tecnico della Viterbese Giovanni Lopez - perché sono una squadra che subisce pochi gol. Noi dobbiamo evitare di commettere quegli errori che ci stanno condannando ad una classifica un po’ bruttina. Usciamo dal campo con i complimenti, ma punti pochi, perché commettiamo errori che non sono da una squadra di calcio. Questo però è solo demerito nostro. A Potenza abbiamo avuto cinque o sei occasioni prima di loro, c’era un rigore per noi e abbiamo subito un’espulsione affrettata. Però purtroppo perdiamo le partite per colpa nostra. Per episodi che ci condannano».

La Viterbese recupera all’esterno Daniel Pavlev, dopo l’infortunio che non gli ha permesso giocare domenica scorsa a Potenza, e anche il centrocampista Federico Mastropietro, che ha scontato il turno di squalifica. Il lituano Linas Megelaitis potrebbe partire dalla panchina. Il portiere Luca Bisogno è stato convocato, ma è in ballottaggio con Dekic per la maglia da titolare. In difesa non ci sarà Cristian Riggio poiché il cartellino giallo rimediato in Lucania ha fatto scattare un turno di squalifica. A questo punto dovrebbe esordire dal primo minuto Andrea Ingegneri, giunto dal Mantova alla fine del mercato di riparazione invernale. Per sostituire Jallow, messo fuori per una partita dal Giudice sportivo, è favorito Polidori. Convocata anche la punta della Primavera Daniele Capparella.

Tra i pugliesi mancherà il giovane centrocampista Leonardo Massa, mette anche il tecnico Ezio Capuano non potrà andare in panchina perché è fermato per un turno. Intanto si registra la presa di posizione della Curva gialloblù: non entrerà allo stadio in segno di protesta per l’anticipo dell’orario di inizio alle 14,30.

COSÌ IN CAMPO

Viterbese (3-5-2): Dekic; Ingegneri, Ricci, Monteagudo; Pavlev, Mastropietro, Barillà, Mungo, Devetak; Polidori, Marotta. A disp. Bisogno, Chicarella, Marenco, Rabiu, Montaperto, Capparella, Mbaye, Semenzato, Nesta. All. Giovanni Lopez.

Taranto ( 3-5-2): Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Romano, Sciacca, Labriola, Ferrara; Tommasini, Bifulco. A disp. Loliva, Manetta, Canalicchio, Fontana, Finocchi, Crecco, Boccadamo, Rossetti, Nocciolini, Diaby. All. Ezio Capuano.

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze.