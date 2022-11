Martedì 15 Novembre 2022, 05:40

Con Pesoli almeno fino alla partita di Coppa Italia di domani, poi la Viterbese prenderà una decisione sul nuovo allenatore. Tramontata l’ipotesi Sandro Pochesi, spunta l’ex allenatore del Foggia, Marco Marchionni. Dopo l’esonero di Giacomo Filippi, già nell’aria domenica sera e ufficializzato ieri mattina, l’allenatore della Primavera 2 Emanuele Pesoli ha diretto ieri l’allenamento della squadra insieme al suo vice Vincenzo Santoruvo. Saranno loro a guidare la Viterbese in occasione della partita contro il Pontedera in gara secca valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia in programma domani pomeriggio alle 15 allo stadio Enrico Rocchi.

«Per adesso c’è Pesoli, che è un gran bell’allenatore - precisa il presidente Marco Romano - poi decideremo dopo la Coppa Italia». Ieri i dirigenti della società di via della Palazzina hanno avuto anche contatti con alcuni procuratori che hanno sondato il terreno per i propri assistiti. Pesoli ha vinto il campionato la scorsa stagione conquistando la promozione in Primavera 2 e, nonostante la sconfitta di sabato scorso a Cosenza, attualmente è primo in classifica in coabitazione con Pisa e Benevento dopo aver ottenuto cinque vittorie consecutive prima della sconfitta appunto nell’ultimo turno di campionato in Calabria.

La società di via della Palazzina si sta prendendo qualche giorno per capire se può essere comunque lui l’uomo giusto per portare la Viterbese alla salvezza, oppure se optare per un allenatore di categoria. In estate Pesoli era stato contattato anche dal Chieti, che milita in serie D. Prima che la scelta ricadesse su Giacomo Filippi, era stato anche indicato come uno dei papabili per guidare la prima squadra della Viterbese, poi si decise di confermarlo alla guida della Primavera dove comunque fino a questo momento ha continuato a portare avanti l’ottimo lavoro iniziato già lo scorso anno. È chiaro che per riuscire a risollevare la squadra da una situazione così difficile servirà un allenatore di sicuramente di grande personalità capace di fare anche scelte impopolari non guardando in faccia a nessuno.

Nel caso in cui la Viterbese dopo la Coppa Italia scelga invece di affidarsi ad un tecnico di esperienza, tramontata l’ipotesi legata a Pochesci, che sembra vicino all’Alessandria, il presidente Marco Romano conferma l’interesse per Marchionni. «In giro ci sono tanti allenatori bravi - conclude - e Marchionni è uno di questi».