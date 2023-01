Martedì 17 Gennaio 2023, 05:40

Resta tutto come prima alla Viterbese. Dopo la pesante sconfitta interna per 3-1 di domenica col Messina, la società di via della Palazzina conferma ancora la fiducia al tecnico Emanuele Pesoli, ma al momento non ci saranno nemmeno nuovi arrivi per rinforzare la squadra come aveva auspicato l’allenatore nel dopo partita della gara contro i siciliani. «Abbiamo bisogno di elementi che vadano a rafforzare la squadra - aveva detto - la finestra di mercato serve a dare linfa nuova e coraggio, ma al momento siamo fermi con le quattro frecce. I ragazzi che sono arrivati sono eccezionali, ma non sono i Kragl e via discorrendo».

Qualche nuovo rinforzo arriverà, con ogni probabilità solo negli ultimi giorni del calciomercato. Di sicuro la Viterbese sta cercando un difensore di esperienza che possa andare a rimpinguare il reparto arretrato. Intanto, ieri mattina, ha rinnovato anche il capitano Luca Ricci, che proprio dopo la partita di domenica scorsa aveva ventilato la possibilità di lasciare la Viterbese. Il difensore aveva ricevuto alcune proposte da altre squadre di Serie C, ma ieri ha firmato un biennale con la società di via della Palazzina. Da oggi la Viterbese inizierà quindi a preparare la difficile trasferta sul terreno di gioco del Pescara, dove la squadra gialloblù dovrà cominciare a raccogliere punti pesanti se vuole ancora sperare di non retrocedere.

La Viterbese è penultima, proprio in compagnia del Messina, che l’ha raggiunta dopo il successo allo stadio Rocchi. Il sest’ultimo posto, che vorrebbe dire salvezza diretta senza passare per la lotteria dei playout, al momento è distante però 8 lunghezze. Nelle 9 partite sulla panchina gialloblù, Emanuele Pesoli ha collezionato finora 1 vittoria 3 pareggi e 5 sconfitte. La speranza è che, con una settimana in più di allenamento nelle gambe, i giocatori che sono arrivati nei giorni scorsi possano fornire alternative importanti e soprattutto incidere sul rendimento della squadra. In vista della partita che la Viterbese giocherà domenica prossima all’Adriatico di Pescara, dovrebbero recuperare inoltre il difensore argentino Juan Monteagudo e i due centrocampisti Simone Andreis e Gianmarco Nesta tutti indisponibili domenica scorsa nella partita persa contro il Messina.

Rientrano inoltre anche il centrocampista Malick Mbaye ed il difensore Daniel Semenzato che nel turno precedente non hanno giocato a causa di un turno di squalifica. Dopo i primi sette arrivi, in questi giorni la Viterbese dovrà iniziare anche a sfoltire la rosa. Dovrebbero salutare alcuni giocatori under che erano arrivati in estate, al momento l’unico partente risulta essere il portiere Ermanno Fumagalli che proprio domenica scorsa ha affrontato da avversario i gialloblù.