Domenica 9 Gennaio 2022, 05:50

In attesa che entri nel vivo il mercato in entrata, alla Viterbese continua la diaspora dei giovani. Con la società che per alimentare le proprie speranze di salvezza abbandona la linea verde che era stato invece il cavallo di battaglia di questi ultimi anni da quando il presidente Marco Romano si è insediato alla guida della società di via della Palazzina . Se ne andrà infatti anche il centrocampista classe 2002 Manuel Zanon. Lanciato come titolare in prima squadra nella terzultima giornata dello scorso campionato da Agenore Maurizi nella partita pareggiata a reti bianche sul terreno di gioco della Virtus Francavilla, in questa stagione Zanon ha collezionato solamente una presenza in campionato ed un'altra in Coppa Italia nella partita che la squadra gialloblù ha vinto sul campo della Ancona Matelica nel terzo turno dellacompetizione.

"Abbiamo intenzione di mandarlo a giocare in Serie D - ha confermato il direttore sportivo Mariano Fernandez - possibilmente con una squadra che giocherà per vincere il campionato. Stiamo cercando anche la soluzione migliore per le cessioni di Tassi e Fracassini". Dopo le due rescissioni consensuali di Niccolò Ricchi e dell'olandese Junior van der Velden, all'orizzonte si profilano quindi altri tre addii. Anche se nelle prossime settimane ce ne saranno altri, come ad esempio quello del centrocampista classe '89 Fabio Foglia che in questa prima parte di campionato ha trovato poco spazio.

A parte l'arrivo del portiere Ermanno Fumagalli, con il quale per la verità c'era già un accordo verbale da alcune settimane, il resto del mercato in entrata ancora non prende quota. "Nei prossimi giorni probabilmente non arriverà ancora nessuno - ha confermato Fernandez - non dobbiamo avere fretta. Visto che l'inizio del campionato è stato posticipato al 22 gennaio e non è detto che non ci sia un nuovo rinvio. Certo sarebbe stato diverso se il campionato sarebbe ripreso secondo il programma prestabilito. Basta vedere come si sta evolvendo il mercato, al momento di colpi ce ne sono stati veramente pochi. Anzi noi stiamo facendo bene, dato che era importante concentrarsi sulle uscite".

La Viterbese dovrà portare a termine almeno tre colpi, scegliendo un difensore, un centrocampista e un attaccante che possano essere pronti da subito e che abbiano già esperienza nella categoria. Ieri mattina i giocatori della Viterbese hanno ricevuto la dose Booster del vaccino anti covid.