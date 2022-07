Sabato 9 Luglio 2022, 05:25

Non solo under per la Viterbese. Il direttore sportivo gialloblù Mariano Fernandez è impegnato nelle trattative di mercato per cercare di dare al nuovo tecnico Giacomo Filippi una buona base su cui poter cominciare a lavorare già dai primi giorni del ritiro precampionato di Canepina che con ogni probabilità sarà fissato al prossimo 25 luglio. Dopo l'arrivo dell'esterno difensivo Davide Manarelli dal Sassuolo e del centrocampista Simone Andreis dalla Virtus Entella, la società di via della Palazzina continua a seguire anche il giovane difensore Federico Bonini sempre di proprietà della società ligure.

Anche Bonini è una vecchia conoscenza del nuovo allenatore, dato che giocava nelle giovanili della società di Chiavari proprio nel periodo in cui Giacomo Filippi era secondo delle tecnico della prima squadra Roberto Boscaglia.

Nei giorni scorsi la Viterbese avrebbe però fatto un sondaggio anche per l'attaccante ventiquattrenne Davide Arras che la scorsa stagione ha militato nel Grosseto collezionando 37 presenze e 7 reti. Proprio Arras potrebbe costituire una valida alternativa nel caso in cui la società di via della Palazzina, nel corso di questa campagna acquisti estiva, dovesse privarsi di uno dei suoi attaccanti.

La partenza della punta brasiliana Otavio Murilo dovrebbe essere certa dato che il giocatore è stato messo fuori lista subito dopo aver rimediato l'espulsione per tre giornate dopo la partita dello scorso campionato contro la Pistoiese nel girone di ritorno. L'attaccante sudamericano ha già suscitato l'interesse di alcune squadre della stessa categoria di gialloblù. Sempre però per quello che riguarda il reparto avanzato, potrebbe anche partire un giocatore tra Volpicelli e Bianchimano.

La società via della Palazzina che lavora però anche per mettere a punto gli organici del settore giovanile. Ieri è stato reso noto lo staff tecnico della Primavera 2, che con ogni probabilità durante la prossima stagione disputerà le proprie gare casalinghe allo stadio Enrico Rocchi. Dopo la vittoria dello scorso campionato è stato confermato il tecnico Emanuele Pesoli, che tra l'altro nelle settimane scorse era stato indicato anche come uno dei papabili allenatori della prima squadra. Ad affiancare Pesoli ci saranno il collaboratore tecnico Vincenzo Santoruvo e l'allenatore dei portieri Giulio D’Antonio Il preparatore atletico, sarà invece Lorenzo Di Girolamo, mentre la carica di direttore tecnico sarà ricoperta da Luigi De Simone.