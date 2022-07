Martedì 12 Luglio 2022, 06:55

La Viterbese continua ad incamerare giocatori under e inizia a cedere gli over. La società gialloblù sta trattando il classe 2000 Davide Di Cairano, che nelle ultime quattro stagioni ha sempre giocato con continuità in Serie D con il Cynthia-Albalonga. Di Cairano è un centrocampista proprio come Simone Andreis, l'altro under arrivato dalla Virtus Entella la scorsa settimana. È chiaro che la Viterbese mira ad avere un centrocampo con diverse alternative, al contrario della scorsa stagione quando invece era proprio questo il reparto più sguarnito soprattutto nel girone di andata quando la squadra ha mostrato non a caso diverse difficoltà in mezzo al campo che l'hanno portata ad occupare costantemente l'ultimo posto in classifica. Tuttavia la trattativa con Di Cairano non è ancora chiusa.

"Sul giocatore ci sono anche altre squadre" ha precisato il direttore sportivo gialloblu Mariano Fernandez. È chiaro però che la società di via della Palazzina farà il possibile per chiudere l'operazione nelle prossime ore e dare così al nuovo tecnico Giacomo Filippi un nuovo giocatore che possa far parte della squadra già dall'inizio del raduno della squadra previsto per dopodomani dopo la conferenza stampa di presentazione allo stadio Enrico Rocchi del nuovo allenatore.

Farà parte della squadra che si riunirà giovedi anche il giovane attaccante canadese classe 2003 Anthony Aromatario, che la scorsa stagione ha disputato un ottimo campionato con la Primavera segnando tra l'altro proprio il gol della vittoria contro il Teramo a Ronciglione che ha dato alla squadra di Emanuele Pesoli la certezza della promozione con due giornate di anticipo. Anthony Aromatario ha firmato un contratto di addestramento tecnico con la società di via della Palazzina. Tanti giovani in arrivo alla Viterbese quindi, che adesso inizia anche a tagliare alcuni elementi over che hanno indossato la maglia gialloblù nella stagione scorsa.

Ormai in via di definizione la trattativa già iniziata alcune settimane fa, che porterà l'esterno sinistro Oliver Urso al neopromosso Novara, dopo tre stagioni alla Viterbese. Urso è arrivato infatti proprio in concomitanza con l'insediamento al timone della società di via della Palazzina da parte del presidente Marco Romano ed ha segnato tra l'altro il gol del definitivo 2-0 contro la Fermana, che ha dato la certezza della salvezza, nel play-off di ritorno casalingo dello scorso 14 maggio. Oliver Urso, che è un classe 1999, dalla prossima stagione non sarebbe più stato un giocatore under.