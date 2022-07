Venerdì 8 Luglio 2022, 07:10

La Viterbese ha annunciato ieri un nuovo colpo di mercato dalla Virtus Entella, da cui a breve potrebbe arrivare anche un altro rinforzo. Mentre si fanno sempre più concrete le possibilità che, per la prossima stagione, i gialloblù siano inseriti nuovamente nel girone meridionale.

I dirigenti della Viterbese hanno lavorato intensamente ieri mattina per trovare un accordo completo circa l'arrivo in gialloblù del centrocampista classe 2001 Simone Andreis, di proprietà della Virtus Entella e vincitore dello scorso campionato di Serie D con la maglia del Rimini dove ha totalizzato 25 presenze e 1 rete. Dopo aver trovato un accordo in tarda mattinata, il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà per due stagioni alla società di via della Palazzina. Simone Andreis è stata una espressa richiesta del nuovo tecnico Giacomo Filippi, che ha lavorato due anni alla Virtus Entella come secondo di Roberto Boscaglia e quindi conosce bene il giocatore avendolo visto crescere nelle giovanili della società ligure.

La Viterbese ha fatto un sondaggio con la Virtus Entella anche per il giovane under classe 2001 Federico Bonini, difensore centrale che la scorsa stagione ha già giocato in Serie C con il Gubbio totalizzando venti presenze e 1 rete. Per concludere eventualmente questa nuova operazione, le due parti si dovranno comunque rivedere. Simone Andreis è il secondo rinforzo under che arriva alla Viterbese, dopo che la settimana scorsa era giunto l'accordo per il trasferimento in via definitiva del difensore laterale Davide Manarelli proveniente dalle giovanili del Sassuolo, dopo aver militato in prestito la scorsa stagione in Serie C con la maglia della Paganese.

A breve, la società di via della Palazzina potrebbe anche annunciare l'arrivo di un attaccante sempre under. Come già accaduto la scorsa estate, la Viterbese sta cercando giovani non in prestito ma da acquisire in maniera definitiva. Oggi il Consiglio Federale si pronuncerà sull'esclusione o meno dal campionato di Teramo e Campobasso che non hanno superato l'esame della Covisoc dello scorso primo luglio. In caso di bocciatura di entrambe potrebbero essere ripescate Fermana e Torres. In questo caso sarebbe certo l'inserimento della Viterbese nel girone meridionale.

Se il Consiglio Federale dovesse salvare una delle due squadre in questione, oppure anche entrambe, la Viterbese potrebbe avere qualche piccola speranza in più di restare nel raggruppamento centrale. Negli ultimi quattro anni la squadra gialloblù ha sempre militato nel Girone Sud, fatta eccezione per la scorsa stagione dove è stata inserita nel raggruppamento centrale salvandosi comunque alla lotteria dei playout nel doppio confronto contro la Fermana culminato coj la vittoria dello scorso 14 maggio.