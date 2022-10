Giovedì 27 Ottobre 2022, 05:45

"Possiamo fare di più": il presidente della Viterbese Marco Romano parla dell'attuale momento della squadra gialloblù soffermandisi anche sugli attuali rapporti con il Monterosi, che proprio martedì scorso è tornato a giocare allo stadio Enrico Rocchi nellapartitapareggiatacontro il Monopoli.

"I rapporti con il presidente Fusano sono buoni" ha precisato Romano. Tra l'altro Mauro Fusano è proprietario della catena Maury's, che proprio alcuni giorni fa è diventata sponsor anche della Viterbese. "Stiamo facendo molto meglio dell'anno scorso - ha precisato Romano tornando a parlare del campionato attuale ma certamente possiamo fare meglio". Il numero uno di via della Palazzina si riferisce soprattutto ad alcune vittorie sfuggite in extremis, come ad esempio quella contro la Fidelis Andria che sicuramente adesso avrebbero portato la squadra gialloblù ad avere una posizione più tranquilla.

"La classifica è cortissima e con qualche risultato positivo - precisa - possiamo guadagnare punti pesanti e quindi risalire anche la graduatoria. Adesso questa sarà la nostra priorità per non essere poi risucchiati nei bassifondi ed essere poi costretti a rimontare". In questo momento la Viterbese è infatti quintultima con 10 punti, ma il sesto posto ad esempio dista solamente quattro lunghezze a testimonianzadicome tante squadre siano effettivamente raccolte in pochissimi punti. A questo proposito appare fondamentale fare risultato domenica prossima contro il Foggia, che precede la Viterbese in classifica proprio di un punto e che in queste ultime settimane sembra avere ingranato la strada giusta dopo un inizio difficile che lo aveva visto stazionare nelle ultime posizioni.

"Quella contro i rossoneri - riprende Romano - sarà per noi una partita importante da vincere, allo stesso tempo però sarà importante non perdere. Il Foggia è un osso duro e in queste ultime partite con mister Gallo gioca meglio. Ma noi stiamo bene e quindi ce la giochiamo fino alla fine". Da quando il nuovo tecnico si è insediato sulla panchina dei pugliesi, la squadra ha Infatti ottenuto 7 punti in 4 gare. La Viterbese dovrebbe giocare domenica prossima con il 3-5-2 che vedrà nuovamente Mungo impiegato come mezz'ala.

Quella contro il Foggia sarà la prima gara di un tour de force che vedrà la Viterbese disputare tre partite in sette giorni tra l'altro tutte allo stadio Enrico Rocchi. Dopo i pugliesi, i gialloblù incontreranno infatti il Giugliano nel secondo turno di Coppa Italia in gara secca mercoledì prossimo. Poi domenica 6 novembre disputeranno la seconda gara casalinga di campionato di seguito contro il Potenza. Tutte le partite avranno inizio alle 14,30.