La Viterbese tessera Fabio Foglia e ora va alla ricerca del difensore centrale. Ci sono stati già contatti con Stefano Negro, però al momento la soluzione della trattativa non è vicina. Il tutto mentre incombe la prima di campionato nell'anticipo serale di domani sera contro la Fermana. Fabio Foglia, che già si stava allenando da circa una settimana con la squadra gialloblù, è un nuovo giocatore della Viterbese. Il centrocampista ha firmato un contratto fino a giugno 2022, con opzione per il prossimo anno. Probabilmente non sarà disponibile da subito, visto il grave infortunio di cui è stato vittima lo scorso marzo quando militava nel Lecco.

La mezz'ala conosce bene il modo di giocare di Alessandro Dal Canto, visto che il tecnico lo aveva già allenato quando militava nell'Arezzo tre stagioni fa. Domani sera nelle Marche, la Viterbese potrebbe presentare lo stesso centrocampo schierato sabato sera contro il Gubbio con il trio formato da Alberico megelaitis e Calcagni. Si spera ovviamente che Megelaitis abbia acquistato minuti nelle gambe e possa quindi possa conferire al reparto la qualità che tutti si aspettano.

Da tenere d'occhio c'è anche Michel Adopo, con un'altra settimana di preparazione nelle gambe non è escluso che il tecnico Dal Canto possa anche decidere di metterlo in campo dal primo minuto. Se adesso il centrocampo sembra avere gli uomini giusti, la Viterbese sta ancora cercando un difensore centrale che arriverà probabilmente proprio sul filo di lana in coincidenza con la chiusura del calciomercato estivo. I dirigenti gialloblù saranno infatti lunedì prossimo a Milano nella sede del calciomercato.

Uno dei papabili per venire a rimpinguare il reparto arretrato potrebbe essere Stefano Negro, che la Viterbese aveva cercato anche lo scorso luglio quando era in bilico l'arrivo di D'Ambrosio che doveva ancora divincolarsi dalla Sambenedettese. Negro aveva già giocato con la maglia gialloblù due stagioni fa, arrivando nel mercato di riparazione di gennaio nel 2020. Aveva messo insieme 7 presenze e 1 rete prima che il campionato fosse sospeso per pandemia. Il difensore è di proprietà del Monza e la scorsa stagione ha militato nel Perugia, squadra con cui ha vinto il campionato totalizzando 12 presenze Al momento l'accordo sembra ancora lontano, ecco quindi che la Viterbese potrebbe percorrere un'altra pista.

Intanto la squadra sta preparando l'esordio in campionato di domani sera sul difficile terreno di gioco della Fermana. La compagine marchigiana, che la settimana scorsa è stata eliminata dal Siena ai rigori nel primo turno della Coppa Italia, punta alla salvezza. Proprio in vista della gara con i gialloblù confida però nell'apporto del proprio pubblico per riuscire ad ottenere un risultato importante e partire con il piede giusto.