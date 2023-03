Sabato 11 Marzo 2023, 06:50

La Viterbese rilancia e annuncia la progettazione per il rifacimento dello stadio Enrico Rocchi. L'ultimo intervento di rifacimento completo dell'impianto era iniziato nella primavera del 2007 e terminato poco meno di un anno dopo, con la squadra che in questo periodo giocò le partite casalinghe su diversi terreni di gioco di Lazio e Umbria.

"La Us Viterbese 1908, nelle persone del Presidente Ing. Marco Arturo Romano e dell’Ad dott. Giuseppe Capozzoli - si legge in una nota diffusa dal Club - comunica di aver affidato alla società Nousfera Lab s.r.l., la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione dello Stadio Enrico Rocchi. Tali lavori prevedono la realizzazione della tribuna Prato Giardino coperta, il rifacimento della perimetrazione in vetro, l’ampliamento delle curve e della tribuna centrale, la realizzazione di sky box, il rifacimento degli uffici e l’ammodernamento degli impianti di illuminazione e antincendio oltre all’installazione di un impianto fotovoltaico”.

I lavori previsti permetteranno al “Rocchi” di essere uno stadio “all’inglese”, fruibile e con strutture di ristoro all’interno. Il progetto dovrà essere completato entro il 31.05.2023". Nel 2008 la cancellazione della storica tribuna Prato Giardino aveva lasciato molto rammarico nei tifosi gialloblù che nei decenni passati l'avevano sempre vista come un pezzo della propria storia. Secondo la progettazione, con l'aggiunta di una nuova tribuna, il nuovo impianto sarà anche più capiente rispetto a quello attuale con l'auspicio che la Viterbese possa avere più spettatori sugli spalti rispetto ai circa 700 paganti che in media assistono alle partite della squadra gialloblù durante questa stagione.

“Gli importanti lavori che riguarderanno lo Stadio Rocchi rappresentano un importante intervento edilizio - ha detto il presidente Marco Romano - in quanto saranno investiti diversi milioni di euro. Parliamo di un perfetto connubio tra pubblico e privato, tra Comune di Viterbo e Us Viterbese. Finalmente sarà realizzata la tribuna Prato Giardino tanto rimpianta dai nostri tifosi. Tra poche settimane presenteremo il rendering della struttura che dovrà essere moderna, funzionale e fruibile da tutti”.

Intanto la squadra continua a preparare la difficile trasferta di domani sul terreno di gioco del Potenza. Recupera l'esterno Daniel Semenzato, che non è stato a disposizione per alcune settimane a causa di un infortunio. Restano ancora fuori i due giovani centrocampisti Francesco Rodio e Simone Andreis che non hanno recuperato. " Dobbiamo dimenticare in fretta il risultato e gli errori di Foggia - ha detto il tecnico Giovanni Lopez - e continuare come stiamo facendo. La squadra sta bene in campo e per quanto riguarda l'aspetto del gioco non va sotto con nessuno. Il Potenza è un avversario alla nostra portata".