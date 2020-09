Viterbese, annullata l'amichevole per via dei tamponi

Ultimo aggiornamento: 14:56

Saltata l'amichevole che la Viterbese avrebbe dovuto giocare oggi a Chianciano alle ore 17. La squadra allenata da Agenore Maurizi avrebbe dovuto affrontare in amichevole l'Arezzo che milita nella sua stessa categoria. Anche se le due squadre non si incontreranno in campionato perché saranno inserite nei due gironi diversi, la gara di oggi sarebbe stata un test molto importante per i gialloblù. Una gara particolare per il nuovo portiere gialloblù Riccardo Daga, che la società di via della Palazzina ha prelevato proprio dall' Arezzo una settimana fa. Per la prima volta sarebbe stato schierato, nella retroguardia a tre, il nuovo difensore centrale Emmanuel Mbende arrivato giusto due settimane fa. Stesso discorso per la punta Alessandro Rossi, giunto in prestito dalla Lazio.La partita, invece, è stata annullata ieri per un motivo tecnico. Non sono ancora arrivati, infatti, gli esiti dei tamponi effettuati dai giocatori dell'Arezzo venerdì scorso E così per precauzione l'amichevole è stata annullata.